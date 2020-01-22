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22 січня 2020, середа, 13:20 25
Економіка 2020-01-23T13:00:11+02:00
Українські Новини
У 2019 "Фармак" впровадив в виробництво 20 нових продуктів

У 2019 "Фармак" впровадив в виробництво 20 нових продуктів

Александр Дмитриенко
Фармак, Володимир Костюк, ліки

У 2019 році великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) впровадила в виробництво 20 нових продуктів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Минулого року ми впровадили на виробництво 20 нових продуктів. Наша місія – робити доступним лікування сучасними та ефективними лікарськими препаратами. Зараз у розробці приблизно 150 лікарських засобів, і це складнокомпонентні, сучасні лікарські препарати, які необхідні мільйонам жителів як у нашій країні, так і за її межами. Відповідно зросли і виробничі потужності компанії", - сказав виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

За його словами, за минулий рік компанія інвестувала в розвиток виробництва приблизно 900 млн гривень, в цьому році планує вкласти 1,2 млрд гривень.

Згідно з повідомленням, "Фармак" розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі і випустив нові ліки в новому для себе портфелі пульмонології

При цьому, основними напрямами залишаються – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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