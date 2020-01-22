Зеленський має звільнити керівників Укрпошти, Нафтогазу і Укрзалізниці за аномально високі зарплати, - Бойко

"У них немає совісті і їм плювати як живуть мільйони людей". Так про зарплати міністрів в ефірі телеканалу "112 - Україна" висловився Співголова Опозиційною платформи - За життя Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.

"Не можна піднімати зарплату чиновникам, коли практично в злиднях живуть мільйони людей. В першу чергу пенсіонери. Коли підняв зарплату керівник "Нафтогазу", "Укрпошти", "Укрзалізниці" - то президент в той же день повинен був їх звільнити з роботи. Тому що не можна ставити собі 2 млн гривень зарплату, коли у пенсіонера середня пенсія 2-3 тисячі гривень і комуналка така ж - це просто знущання над людьми", - підкреслив Юрій Бойко.

Народний депутат нагадав, що фракція Опозиційної платформи - За життя зареєструвала проект постанови, яка забороняє підвищувати зарплату парламентаріям.

"Що стосується зарплат, то ми як фракція відразу відмовилися і направили проект постанови у ВР, що ми відмовляємося від будь-яких підвищень, я маю на увазі народних депутатів, тому що не можна піднімати зарплату і депутатам і чиновникам, коли так важко живуть мільйони людей", - зазначив Юрій Бойко.

Співголова фракції опозиціонерів вважає ненормальною ситуацію, коли керівники держкомпаній, прикриваючись наглядовими радами, поставили собі зарплату в сотні тисяч гривень.

"Проскочило, ці керівники компаній прикрилися наглядовими радами, які самі собі постворювали. Далі міністри пішли по цьому ж шляху. У них немає совісті - ставити собі зарплати 100, 200, 300, 500 тисяч гривень і додавати стільки ж премії. Це при тому, що у низових працівників міністерств зовсім інші гроші", - зазначив опозиційний політик.

За словами Юрія Бойка, - це просто називається: "ось ви, люди, живіть, як хочете, нам на це наплювати". Потім ще дають цинічні коментарі, що "це теж мало, давайте ще збільшимо".

"Таке ставлення уряду до людей повинно отримати оцінку, їх треба просто звільняти, тому що неможливо при економічній кризі в країні, бідному населенні ось так байдуже ставитися до людей. Це просто знущання", - підкреслив опозиційний політик.

Він також зазначив, що якщо ставити питання про відставку уряду Гончарука, то він повинен бути відправлений туди у повному складі.

"Якщо буде стояти питання відставки всього уряду на чолі з прем'єр-міністром, - то ми за це проголосуємо. Якщо ж вони, як правило, знайдуть якогось цапа-відбувайла - одного, двох, трьох міністрів, - то ми в цьому участі не братимемо. Ми бачимо, що прем'єр-міністр і ключові міністри допускають провали, вони не розуміють, що потрібно робити. Риба гасне з голови. Тому за відставку всього уряду ми, безумовно, проголосуємо", - резюмував Юрій Бойко.