Укртрансбезпека не виконує своїх обов'язків, а прокурор Максим Вихор не діє, - активістка Олеся Голодок

Одеська активістка Олеся Голодок публічно звернулася до прокурора Максима Вихора у зв'язку з катастрофічною ситуацією з ваговим контролем на дорогах Одеської області.

За даними Олесі Голодок, вже майже місяць на дорогах Одещини відсутні працівники Укртрансбезпеки, які за допомогою мобільних комплексів зобов'язані контролювати дотримання вагового режиму для вантажних автомобілів. Як наслідок, дороги піддаються нещівному впливу перевантажених фур і швидко приходять в поганий технічний стан.

- Служба автомобільних доріг в Одеській області, як балансоутримувач, зацікавлена, щоб дороги вбивалися. І чим більше, тим краще. Адже вбиті дороги - це можливість вкрасти гроші, виділені на ремонт. Сумно, але факт, - пише у себе на сторінці в "Фейсбуці" Олеся Голодок.

Втім, притягти до відповідальності винних у саботажі роботи Укртрансбезпеки могла б прокуратура Одеської області, але її керівник Максим Вихор чомусь не діє.

Олеся Голодок нагадала, що в обов'язки прокуратури входить захист інтересів держави і збереження її майна. В даному випадку майном виступають дороги, які зазнали пошкодження від так званих "перевантажень".

Саме прокуратура в рамках кримінального провадження зобов'язана встановити завдані збитки. Однак Максим Вихор поводиться так, як ніби ситуація, що склалася повністю влаштовує його.

Нагадаємо, що Максим Вихор є прокурором Одеської області всього лише два з половиною місяці, але вже встиг засвітитися в скандалах з кришуванням незаконної видачі дозволів на травматичну зброю, а також у створенні прикриття від кримінального переслідування для одіозного начальника Держархбудінспекції в Одеській області Василя Буюклі.