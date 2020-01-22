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  • "Київметробуд" на своєму сайті заявляє про чергову спробу захоплення рейдерами Микитася
22 січня 2020, середа, 12:01 373
Економіка 2020-01-22T14:30:04+02:00
Українські Новини
"Київметробуд" на своєму сайті заявляє про чергову спробу захоплення рейдерами Микитася

"Київметробуд" на своєму сайті заявляє про чергову спробу захоплення рейдерами Микитася

Павло Твердохліб
Київметробуд, Максим Микитась, Метро, Будівництво, Рейдерство
Київметробуд Фото: Київметробуд
Київметробуд Фото: Київметробуд

У ПАТ "Київметробуд" заявляють про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-голови "Укрбуду" Максима Микитася. Про це говориться в офіційному пресрелізі на сайті компанії.

"Повідомляємо, що вже вдруге, 21 січня 2020 року, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань всупереч чинній ухвалі Господарського суду Київської області по справі № 911/3136/19 від 19.12.2019 року було внесено запис про незаконну зміну генерального директора ПАТ "Київметробуд". Попередня спроба зміни генерального директора, яка відбулась 27 грудня 2019 р., вже була скасована наказом міністра юстиції №4296/5 від 28.12.2019, але приватний нотаріус Змисловська, всупереч чіткій забороні змінювати директора товариства, що встановлена ухвалою суду, зареєструвала чергового незаконно обраного директора товариства", - зазначили у "Київметробуді".

У компанії впевнені, що дані дії є проявом тривалої спроби рейдерського захоплення товариства екс-головою "Укрбуду" Максимом Микитасем, прямого та незаконного втручання у господарську діяльність ПАТ "Київметробуд" з метою заволодіння та розтрати наявних у товариства активів та коштів.

"Правову оцінку діям таких осіб мають дати суди та правоохоронні органи після розгляду відповідних заяв, поданих акціонерами та товариством з метою захисту їхніх інтересів. Нагадуємо, що 17 грудня 2019 року була спроба рейдерського захоплення управління товариством шляхом проведення позачергових зборів акціонерів товариства особами, які не мали на те повноважень та з численними грубими порушеннями чинного законодавства України. Попри поширювані неправдиві заяви, товариство працює в штатному плановому режимі та виконує взяті на себе зобов’язання перед замовниками, із зобов’язаннями щодо будівництва двох станцій метро Сирецько-Печерської лінії на житловий масив Виноградар. Метро будується відповідно до термінів та видів робіт, визначених договором до виконання в період з 2018 до 2021 рр." - запевнили на підприємстві.

Представники ПАТ "Київметробуд" також офіційно звернулись до правоохоронних органів з метою недопущення протиправних дій, що можуть привести до захоплення підприємства.

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