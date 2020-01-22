У Києві Renault в'їхав у зупинку з людьми: є жертви

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Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00

В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ