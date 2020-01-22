У Києві Renault в'їхав у зупинку з людьми: є жертви

Автомобіль "Renault Logan" виїхав на зупинку громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, внаслідок аварії водій авто загинув, його пасажир і чоловік, який стояв на зупинці, отримали травми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві. ДТП сталося близько 6:48 ранку на бульварі Перова. У ДТП сильно постраждало авто. Фото: Інформатор Рятувальники деблокували загиблого з понівеченого авто. Renault Logan влетів у зупинку з людьми. Фото: Інформатор Травмованих госпіталізували. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.