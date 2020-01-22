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22 січня 2020, середа, 11:19 8
Події 2020-01-22T11:27:03+02:00
Українські Новини
У Києві Renault в'їхав у зупинку з людьми: є жертви

У Києві Renault в'їхав у зупинку з людьми: є жертви

Надежда Комендантова
ДТП в Києві, смертельна ДТП, ДТП з авто, Наїзд на людей

Автомобіль "Renault Logan" виїхав на зупинку громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, внаслідок аварії водій авто загинув, його пасажир і чоловік, який стояв на зупинці, отримали травми.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

ДТП сталося близько 6:48 ранку на бульварі Перова.

У ДТП сильно постраждало авто. Фото: ІнформаторУ ДТП сильно постраждало авто. Фото: Інформатор

Рятувальники деблокували загиблого з понівеченого авто.

Renault Logan влетів у зупинку з людьми. Фото: ІнформаторRenault Logan влетів у зупинку з людьми. Фото: Інформатор

Травмованих госпіталізували.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.

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