Фармкомпанію KRKA звинуватили в багаторічному підкупі лікарів, - ЗМІ

Словенську фармацевтичну компанію KRKA звинуватили в тому, що вона більше 10 років займалася підкупом лікарів у Румунії. Про це повідомляє видання Libertatea, в розпорядженні якого виявилися підтверджуючі документи, а також свідчення кількох співробітників KRKA, інформує портал delo.ua.

Зокрема, за даними румунського видання, компанія, яка є одним з трьох лідерів ринку генериків у Румунії, виплачувала лікарям певні суми, а також оплачувала їх відпустку. В обмін на це медики виписували пацієнтам препарат Bilobil на основі рослини гінкго білоба.

За даними журналістів, лікарі отримували близько 10% від вартості виписаних рецептів. Завдяки такій схемі KRKA різко підвищила продаж, а держава закуповувала препарати компанії на суму у кілька мільйонів євро в рік. Автори розслідування відзначають, що державні гроші витрачалися в тому числі на Bilobil, реімбурсацію якого багато експертів вважали невиправданою. Крім того, препарат призначали навіть тим пацієнтам, яким він не був потрібен для лікування.

KRKA, за даними журналістів Libertatea, вела облік по кожному лікарю, який погоджувався співпрацювати з нею. Крім самого "заохочення", в документах прописувалися терміни, за які медик повинен був виписати певну кількість генериків.

Словенську фармкомпанію KRKA звинуватили в підкупі лікарів в Румунії Фото: libertatea.ro

У таблицях, крім даних лікарів, також фігурують медичні представники і менеджери з продажу. Компанія розподіляла медиків на кілька категорій залежно від їх потенціалу та лояльності до компанії.

Журналісти також звернули увагу, що в документах є колонки "Аванс", в яких вказується, чи отримав лікар авансовий платіж. Це могли бути гроші за виступ на профільному конгресі, святкові поїздки або інші виплати. В одній з таблиць є дані про власницю відомої приватної клініки в Бухаресті Йоне Воде. У 2010 році вона пообіцяла до кінця року призначати пацієнтам не менше 200 упаковок Bilobil щомісяця в обмін на отримання авансу.

Словенську фармкомпанію KRKA звинуватили в підкупі лікарів в Румунії Фото: libertatea.ro

За даними журналістів, компанія KRKA володіла інформацією про те, яку кількість препаратів на основі гінкго білоба може призначити кожен лікар, і якого виробника будуть ці препарати. Такі дані фармакологічна компанія отримувала від Національної служби медичного страхування (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate), яка збирає всі рецепти. Завдяки цьому представники KRKA могли зв'язуватися безпосередньо з лікарями, і "переконувати" їх виписати "потрібний" препарат.

"Ми обіцяли їм гроші, а іноді давали їм передоплату, і вони обіцяли, що будуть виписувати більшу кількість упаковок наших ліків", - пояснює джерело видання.

Словенську фармкомпанію KRKA звинуватили в підкупі лікарів в Румунії Фото: libertatea.ro

Журналісти підкреслюють, що румунська держава витрачала сотні мільйонів доларів на Bilobil і подібні препарати KRKA, тоді як ці гроші можна було витратити на життєво важливі лікарські засоби.

Репортери нагадують, це не перший корупційний скандал, в якому фігурує компанія KRKA. У 2014 році Єврокомісія оштрафувала на 427,7 млн ​​євро кілька фармацевтичних компаній, викритих у монопольній змові. За даними Єврокомісії, компанії KRKA, Lupin, Teva, Matrix і Niche/Unichem домовилися з французьким фармгігантом Servier. Учасники угоди пообіцяли почекати з випуском своїх генеричних препаратів від тиску, які конкурували б з оригінальним препаратом "Периндоприл". В результаті KRKA заплатила 10 млн євро штрафу.

KRKA - міжнародна фармацевтична компанія, яка входить в число провідних виробників генериків в Європі. Вона поставляє продукцію в більш ніж 70 країн світу і нараховує 33 дочірні компанії.