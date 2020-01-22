Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович

"Розгляд справи про банкрутство підприємств бізнесмена Тараса Барщовського стане тестом на непідкупність і професіоналізм для судді Госпсуду Львівської області Лідії Чорній." Про це у своєму блозі на Цензор.нет пише відомий правозахисник Сергій Наумович.

Суть спору в тому, що власник групи TB FRUIT Тарас Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої цілком успішні компанії, щоб не платити багатомільярдний кредит правонаступнику збанкрутілого Дельта Банку.

За його словами, коли Дельта Банк почав зазнавати труднощів, пов'язані із втратою активів у Криму і на Сході, юридичні особи, пов'язані з Барщовським, уклали договори переуступки вимог з клієнтами банку, які не мали можливості отримати свої гроші, і заявили банку про зарахування зустрічних однорідних вимог і припинення зобов'язань за кредитами. Цей спосіб ухиляння від сплати кредиту називається "схлопування". В результаті за місяць до ліквідації "Дельта Банку" група юросіб Барщовського провела понад десяток операцій із зарахування зустрічних вимог на загальну суму понад 100 млн євро.

"У листопаді 2019 року права вимоги за проблемними кредитами "Дельти" з аукціону купила приватна фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", яка, власне, тепер і судиться з Барщовським. У жовтні минулого року компанія Барщовського "Танк Транс" заявляє про самоліквідацію, а 22 листопада 2019 Барщовський подав від імені ще однієї своєї компанії - "ТБ Сад" заяву до Господарського суду Львівської області про відкриття провадження у справі про банкрутство "Яблуневого Дару". Навіщо потрібна ця схема, зрозуміло: у процедурі банкрутства згідно із законом закладений мораторій на повернення боргів і відчуження майна", - пише блогер.

За його словами, Залізничний суд Львова 20 грудня минулого року прийняв заяву, де потерпілою особою є ТОВ "ТБ Сад", а відповідачем - ТОВ "Яблуневий дар". Обидві компанії пов'язані між собою і належать Барщовському, але суд цього до уваги не прийняв. Замість цього суддя Дмитро Боровков оперативно встановив заборону на реєстраційні дії щодо нерухомості ТОВ "Яблуневий дар".

Крім того, за словами Наумовича, невідомі зламали офіс нотаріуса, який завіряв договір поступки прав вимоги між "Дельта Банком" і "Інвестхоллс Веста", забравши сейф з документами і печаткою.

За словами блогера, 22 січня буде новий суд про банкрутство підприємств Барщовського у справі №914/2404/19.

"Щоб не платити за кредитами, бізнесмен намагається через суд визнати банкрутами свої розкручені і успішні активи. Суддя Господарського суду Львівської області Лідія Чорній має завтра витримати непросте випробування на професіоналізм і непідкупність", - резюмував Сергій Наумович.

Нагадаємо, Дельта Банк до 2014 року входив до трійки найбільших системних банків України. В результаті політичних і економічних подій, пов'язаних з анексією Криму і військовими діями на Донбасі, а також очищенням банківської системи з боку НБУ, у Дельта Банку почалися проблеми. У 2015 році він був визнаний банкрутом, в нього було введено тимчасову адміністрацію, а за кілька місяців Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію Дельта Банку.