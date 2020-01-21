Призначений новий генеральний директор "Київметробуду", - ЗМІ

Костянтин Салій призначений генеральним директором ПАТ "Київметробуд". Про це свідчить офіційний запис в ЄДР на сайті Мін'юсту в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передає УНІАН.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів, про що 17 січня 2020 року повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора України. Надалі прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про передачу цих коштів у АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Раніше на зборах акціонерів ПАТ "Київметробуд" 17 грудня 2019 року гендиректором був призначений Олександр Метелиця. Однак наказом Мін'юсту в ЄДР було повернуто запис про те, що генеральним директором компанії є звільнений наглядовою радою ПАТ Василь Кобиль, в період керівництва якого і було витрачено 1,6 млрд. грн. з авансу в 2,6 млрд. грн. на будівництво метро в напрямку Виноградаря в Києві.

Також на прес-конференції в "Інтерфакс-Україна" 16 січня 2020 року голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарєв заявив, що менеджмент підприємства в особі Василя Кобиля і його команди призвів до того, що терміни будівництва нових станція метро зірвані, затягуються мінімум на рік, виділені кошти витрачаються в інтересах їх "освоєння", а не будівництва об'єкта.