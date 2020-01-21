У Львівській обладміністрації голодують шахтарі

Голова Незалежної профспілки гірників України Микола Волинець заявляє, що у вівторок близько 17:00 4 лідера незалежних профспілок державного підприємства "Львіввугілля" почали голодування в будівлі Львівської обласної державної адміністрації з вимогою погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям.

Про це йдеться в повідомленні Волинця на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Вони сидять з табличками "Голодую" у приміщенні обладміністрації і не мають наміру покидати будівлю до вирішення питання погашення заборгованості.

Також вони вимагають, щоб виконуючий обов'язки голови Львівської обладміністрації Василь Лозинський негайно повідомив Президенту Володимиру Зеленському про наявність заборгованості по зарплаті перед шахтарями і про кризу в галузі.

"станом на 16.01 зарплатна заборгованість перед ДП "Львіввугілля" становить 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019)", - повідомив Волинець.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада 2019 року шахтарі Львівської області попросили Президента Володимира Зеленського погасити 354 млн гривень боргу по зарплаті.

У зверненні говорилося, що сформована ситуація може призвести до соціального вибуху в регіоні, в якому проживає 150 тис. чоловік.

10 червня шахтарі "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.