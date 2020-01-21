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21 січня 2020, вівторок, 19:26 1
Силові структури 2020-01-22T00:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві проходять обшуки в магазинах "Конфіскат"

У Києві проходять обшуки в магазинах "Конфіскат"

Ольга Фандорина
Взуттєвий магазин. Фото: Прокуратура міста Києва
Взуттєвий магазин. Фото: Прокуратура міста Києва

В одній з мереж магазинів одягу, взуття та аксесуарів у Києві правоохоронці проводять обшуки на предмет продажу підробок. За версією слідства, продукція, яка поширюється через цю мережу магазинів, офіційно не була ввезена на територію України. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Києва.

Сьогодні, 21 січня, на підставі постанови Голосіївського районного суду працівниками поліції при керівництві прокуратури Києва проводяться обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці. За даними правоохоронців, через торгову мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованої одягу, взуття та сумок, маркованих відомими світовими брендами.

У прес-службі додали, що обшуки проводяться в 17 магазинах з виробництва, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

 

Скріншот з Facebook Прокуратури міста Києва

Судячи з фото, яке розмістило відомство, швидше за все, мова йде про мережі магазинів "Конфіскат".
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