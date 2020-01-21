Мешканець Луцька скоїв самогубство під час конвоювання до суду

Житель Луцька скоїв самогубство 21 січня близько 11:00 під час конвоювання до суду. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

За його словами, під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки на бульварі Дружби Народів вистрибнув 31-річний житель обласного центру.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

В минулому році в ході досудового розслідування поліцейські встановили його причетність до скоєння ряду магазинних крадіжок.

Йому оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження був направлений до суду.

Проте підозрюваний ігнорував судові рішення і переховувався.

За рішенням міського суду він був оголошений в розшук.

Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника і затримали його.

Під час конвоювання до суду зловмисник вирвався і вистрибнув з вікна сходової клітки між шостим і сьомим поверхами багатоповерхівки.

Слідчі попередньо кваліфікують це подія з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня військовослужбовець, працівник управління державної охорони, застрелився в будівлі Центральної виборчої комісії в Києві.