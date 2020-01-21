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  • Мешканець Луцька скоїв самогубство під час конвоювання до суду
21 січня 2020, вівторок, 18:43 9
Події 2020-01-21T19:30:01+02:00
Українські Новини
Мешканець Луцька скоїв самогубство під час конвоювання до суду

Мешканець Луцька скоїв самогубство під час конвоювання до суду

Василь Трухан
самогубство

Житель Луцька скоїв самогубство 21 січня близько 11:00 під час конвоювання до суду. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

За його словами, під час конвоювання правоохоронцями до суду з вікна багатоповерхівки на бульварі Дружби Народів вистрибнув 31-річний житель обласного центру.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

В минулому році в ході досудового розслідування поліцейські встановили його причетність до скоєння ряду магазинних крадіжок.

Йому оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження був направлений до суду.

Проте підозрюваний ігнорував судові рішення і переховувався.

За рішенням міського суду він був оголошений в розшук.

Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника і затримали його.

Під час конвоювання до суду зловмисник вирвався і вистрибнув з вікна сходової клітки між шостим і сьомим поверхами багатоповерхівки.

Слідчі попередньо кваліфікують це подія з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня військовослужбовець, працівник управління державної охорони, застрелився в будівлі Центральної виборчої комісії в Києві.

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