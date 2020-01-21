Леонід Черновецький має намір повернутися в Україну, - ЗМІ

Велика медійна активність колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, припинення кримінального переслідування його сина Степана в Іспанії, а також поява останнього в якості потенційного інвестора компанії "Укрбуд" свідчать про бажання колишнього мера Києва повернутися на політичну та бізнес арени життя України.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

"Черновецькому так й не вдалося прилаштувати величезний обсяг "кешу", з яким він залишив посаду мера Києва. У нього відмінно виходило "робити гроші" в Україні. При цьому він не зміг реалізувати себе в Грузії, і навряд чи зможе побудувати успішний бізнес в Ізраїлі, громадянином якого він є. Ці країни просто не його стихія. Бізнес сина Степана, який інвестує в різні стартапи, інновації тощо, поки що виглядає як іграшка, не приносить реальних дивідендів. Саме з цієї причини ми несподівано почули про Черновецького в контексті масштабної історії з "Укрбудом" - він шукає застосування своїм амбіціям і капіталу", - написало видання.

Повернення Черновецького може відбутися як безпосередньо (у разі припинення кримінальних проваджень стосовно нього в Україні), так й в особі своїх родичів. Мова йде, насамперед, про доньку Христину Черновецьку та її чоловіка – Сергія Янчукова, громадянина Російської Федерації з інтересами в сфері нерухомості, золотовидобутку та видобутку газу.