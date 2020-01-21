В Офісі Зеленського збирають нараду щодо ситуації навколо арешту заводу "Океан" у Миколаєві

В Офісі Президента України сьогодні, 21 січня, відбудеться нарада щодо ситуації, що склалася у зв'язку з арештом Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Про це в коментарі виданню "НікВєсті" повідомив народний депутат України Олександр Гайду.

"Сьогодні планується зустріч в Офісі Президента з цього питання. Ми працюємо вже тиждень над цим питанням, сьогодні ми організовуємо з власником заводу зустріч в Офісі Президента, щоб він зміг довести своє бачення розвитку ситуації", - розповів народний депутат.

Гайду розповів, що разом зі своїми колегами Олександром Пасічним, Артемом Черноморова та Аллою Аллахвердієвою підписав колективний лист в офіс Генерального прокурора України Руслана Рябошапки про те, щоб прокуратура розібралась в ситуації з заводом.

"Ми написали колективного листа від депутатів Миколаївської області до Генеральної прокуратури про те, щоб розібратися в ситуації, прокурор Генеральної прокуратури порушив цю справу. Основне завдання - щоб генпрокурор подивився на цю справу не однобоко, а уважно вивчив саму суть питання. Тому що завод "Океан" лише почав працювати, і я сподіваюся, що він буде містоутворюючим підприємством в місті, він знаходиться в моєму окрузі. Мене підтримали депутати Миколаївської області Черноморов, Пасічний та Аллахвердієва, які теж підписали цей лист, ми направили його генпрокурору. І сьогодні буде зустріч в Адміністрації Президента з цього питання", - розповів Олександр Гайду.

Гайду повідомив, що про арешт майна підприємства дізнався з публікацій в ЗМІ. Народний депутат вважає, що Генеральна прокуратура "однобоко" трактує ситуацію з заводом "Океан" у Миколаєві.

"Ми працюємо з минулого тижня, щойно Капацина заявило "Інтерфаксу" про дану ситуацію. Насправді, я дізнався про ситуацію зі ЗМІ, відразу зв'язався з власником заводу і ми почали працювати. Досить важко й довго пробиватися в Генеральну прокуратуру і знайти нормальний зрозумілий контакт, щоб вислухали, як мінімум, власника заводу. Тому що однобоке трактування того, що ми бачили, рішення Печерського суду, всі ми прекрасно розуміємо, що багато речей можуть бути надуманими. Основне завдання - щоб справу розглядали не однобоко, а вислухали всі сторони", - сказав Гайду.

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник підтримав позицію Генеральної прокуратури в справі про арешт майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Як відомо, 13 січня Печерський районний суд м. Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Це означає, що на підприємстві буде заборонена будь-яка господарська діяльність, а 700 працівників заводу можуть втратити роботу. Власник заводу, миколаївський бізнесмен Василь Капацина раніше заявляв про 6 іноземних контракти, реалізація яких виявилася під загрозою через рішення Печерського райсуду Києва про арешт майнового комплексу підприємства.

Нагадаємо, в основу клопотання Офісу Генпрокурора лягла дезінформація, що надана прокуратурі Ігорем Ігнатовим. За словами Василя Капацини, ця людина безпосередньо пов'язаний з російським олігархом Ігорем Юсуфова - екс-членом ради директорів "Газпрому". Він зазначив, що Ігор Юсуфов був останнім акціонером заводу, команда якого практично й довів "Океан" до банкрутства.

Як випливає з інформації в Єдиному реєстрі судових рішень, визначення про арешт майнового комплексу суднобудівного заводу "Океан" було підписано суддею Олегом Білоцерковцем. Цей же суддя прийняв рішення про арешт майна ПАТ НСЗ "Океан" в 2016 році та передав майно на відповідальне зберігання до ТОВ "Океан-Судноремонт", під фактичний контроль осіб, які пов'язані з кіпрською компаній Zonel Operations Limited (ЗМІ пов'язують з колишнім членом ради директорів "Газпрому"). За підсумками "відповідального зберігання", з території заводу зникло майно балансовою вартістю 40 млн гривень. Даний факт розслідується в рамках кримінального провадження, що відкрито Генеральною прокуратурою.

Нагадаємо, що Ігор Ігнатов фігурував в листуванні народного депутата України В'ячеслава Медяника, яке опублікували в жовтні 2019 року. Журналісти сфотографували листування народного депутата від партії "Слуга народу" В'ячеслава Медяника, де він обіцяв своєму співрозмовнику вирішити питання, які можуть бути пов'язані з Миколаївським суднобудівним заводом "Океан" і черговою спробою заблокувати його роботу за допомогою Генпрокуратури.

Листування, яку зафіксували кореспонденти "Страна.ua", містить в собі згадки двох найменувань: "Океан" та "Цукор". За інформацією джерела "НікВєсті" в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), з високою ймовірністю можна говорити про Миколаївський суднобудівний завод "Океан" та Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом "Океан" в Миколаєві, завдяки зв'язкам у Генпрокуратурі.

Видання "Цензор" вказує, що Ігор Ігнатов відомий правоохоронцям як член так званої ОЗУ "Капітошки": "У 2009 році його "підозрюють у зв'язках із злочинним угрупуванням авторитета Олександра Капітонова (Капітошка) - "відомого виконавця рейдерських операцій та інших злочинів на території Росії та України".

За допомогою офшорної компанії "Зонел Оперейшінз Лімітед" Ігор Ігнатов намагався отримати контроль над Миколаївським суднобудівним заводом "Океан".

Нагадаємо, Василь Капацина заявив про 6 іноземних контрактів, реалізація яких виявилася під загрозою через рішення Печерського райсуду Києва про арешт майнового комплексу підприємства.

Також він звернувся до генерального прокурора України Руслана Рябошапки в зв'язку з ситуацією, що склалася через рішення суду про арешт майна підприємства. На думку бізнесмена, Генеральну прокуратуру ввели в оману й використовували з метою знищення стратегічного для України заводу.

У грудні 2018 року майно ліквідованого підприємства ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод" Океан "було продано на аукціоні компанії "Торговий дім "Аннона".

Новий власник взяв на себе зобов'язання виплатити колишнім працівникам заводу заборгованість по заробітній платі на загальну суму близько 100 млн гривень, що було зроблено в наступні кілька місяців після покупки.

Новий власник заводу Василь Капацина взявся за відновлення роботи суднобудівного заводу. У квітні минулого року ТОВ "Суднобудівний завод "Океан" отримав перший держзамовлення - ремонт земснаряду для Адміністрації морських портів України, також був укладений контракт із голландською судноплавною компанією Eurobulk на будівництво 2 суховантажних барж і модернізацію суховантажу класу "ріка-море". Також повідомлялося, що завод "Океан" уклав контракт на добудову 2 суховантажів типу "Буг".

У листопаді 2019 року завод "Океан" відвідали міністр оборони України Андрій Загороднюк і генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус. Метою візиту високопоставлених чиновників в Миколаїв стало питання про можливість будівництва і ремонту в Миколаєві військових кораблів.