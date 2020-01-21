Банкіри прогнозують подальше зниження процентних ставок за депозитами в 2020 році.

Про це вони повідомили в ході круглого столу "Що буде з депозитами в 2020 році?", організованого "Фінансовим клубом" у прес-центрі "Українських Новин".

За словами Михайла Довбенка, першого заступника голови правління Індустріалбанку, на падіння процентних ставок по депозитах у минулому році вплинула політика Національного банку на зниження облікової ставки, а також низька інфляція.

"Треба сказати, що різке зниження в грудні облікової ставки, це ще один сигнал до того, що ставки продовжать знижуватися... Я поділяю думку, що НБУ, швидше за все, і далі буде знижувати облікову ставку. Як це може вплинути на прибутковість депозитів? Думаю, що крім фактора зниження облікової ставки, в 2020 році ще один фактор буде мати вплив на роботу з депозитами. Думаю, що в цьому році запустимо земельну реформу. У лютому може бути прийнятий закон про земельну реформу у другому читанні", - сказав він.

Заступник голови правління банку "Форвард" Андрій Прус також прогнозує подальше зниження процентних ставок за депозитами.

"Мої особисті очікування, що ставки за депозитами в гривні знизяться на 4 п. п. десь до літа. У валюті знизяться до рівня, близького до 1%", - сказав банкір.

За його словами, причинами такого зниження буде служити політика НБУ щодо зниження облікової ставки.

Директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Олег Кляпко зазначив, що ставки за депозитами у валюті будуть залежати від того, як банки будуть кредитувати експортерів.

"Якщо експортери будуть готові брати кредити під 5-7%, то ставки за валютними депозитами будуть триматися на цьому рівні", - сказав він.

Серед факторів, які впливали на гривневі депозити, він назвав побоювання банків перед виборами Президента і парламенту.

"Чому банки не мають потреби у депозитах? Якщо пам'ятаєте, минулий рік був роком виборів... Банки були обережними і набивали депозитний портфель, пропонуючи хороші процентні ставки", - додав банкір.

Дмитро Замотаєв, начальник департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус", прогнозує, що тенденція щодо зниження облікової ставки НБУ продовжиться.

"Напрямок руху ставок вже визначено і сперечатися з ним важко. З яким темпом ставки будуть знижуватися? Це буде залежати від ринкової кон'юнктури, політики НБУ", - зазначив банкір.

Як повідомляли "Українські Новини", обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 2,3% до 544,748 млрд гривень на 1 січня.