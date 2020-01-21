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21 січня 2020, вівторок, 16:53 7
Фінанси 2020-01-21T18:15:02+02:00
Українські Новини
Банкіри прогнозують подальше зниження процентних ставок за депозитами

Банкіри прогнозують подальше зниження процентних ставок за депозитами

Алина Заика
фінансовий клуб, НБУ, індустріалбанк, Депозиты, Форвард Банк

Банкіри прогнозують подальше зниження процентних ставок за депозитами в 2020 році.

Про це вони повідомили в ході круглого столу "Що буде з депозитами в 2020 році?", організованого "Фінансовим клубом" у прес-центрі "Українських Новин".

За словами Михайла Довбенка, першого заступника голови правління Індустріалбанку, на падіння процентних ставок по депозитах у минулому році вплинула політика Національного банку на зниження облікової ставки, а також низька інфляція.

"Треба сказати, що різке зниження в грудні облікової ставки, це ще один сигнал до того, що ставки продовжать знижуватися... Я поділяю думку, що НБУ, швидше за все, і далі буде знижувати облікову ставку. Як це може вплинути на прибутковість депозитів? Думаю, що крім фактора зниження облікової ставки, в 2020 році ще один фактор буде мати вплив на роботу з депозитами. Думаю, що в цьому році запустимо земельну реформу. У лютому може бути прийнятий закон про земельну реформу у другому читанні", - сказав він.

Заступник голови правління банку "Форвард" Андрій Прус також прогнозує подальше зниження процентних ставок за депозитами.

"Мої особисті очікування, що ставки за депозитами в гривні знизяться на 4 п. п. десь до літа. У валюті знизяться до рівня, близького до 1%", - сказав банкір.

За його словами, причинами такого зниження буде служити політика НБУ щодо зниження облікової ставки.

Директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Олег Кляпко зазначив, що ставки за депозитами у валюті будуть залежати від того, як банки будуть кредитувати експортерів.

"Якщо експортери будуть готові брати кредити під 5-7%, то ставки за валютними депозитами будуть триматися на цьому рівні", - сказав він.

Серед факторів, які впливали на гривневі депозити, він назвав побоювання банків перед виборами Президента і парламенту.

"Чому банки не мають потреби у депозитах? Якщо пам'ятаєте, минулий рік був роком виборів... Банки були обережними і набивали депозитний портфель, пропонуючи хороші процентні ставки", - додав банкір.

Дмитро Замотаєв, начальник департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус", прогнозує, що тенденція щодо зниження облікової ставки НБУ продовжиться.

"Напрямок руху ставок вже визначено і сперечатися з ним важко. З яким темпом ставки будуть знижуватися? Це буде залежати від ринкової кон'юнктури, політики НБУ", - зазначив банкір.

Як повідомляли "Українські Новини", обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 2,3% до 544,748 млрд гривень на 1 січня.

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