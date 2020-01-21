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21 січня 2020, вівторок, 15:35 15
Економіка 2020-01-21T16:08:35+02:00
Українські Новини
Дельта Банк став жертвою "санаторів" з НБУ", - Гаврилечко

Дельта Банк став жертвою "санаторів" з НБУ", - Гаврилечко

Ярина Вацяк

Дельта Банк був доведений до банкрутства внаслідок діяльності НБУ, який влаштував зачистку банків, а вартість його активів після ліквідації була занижена в рази.

Про це пише блогер Юрій Гаврилечко.

"Унаслідок діяльності НБУ із "очищення" банківської системи за п'ять років в Україні знищено понад 100 банків, і цей процес триває. Близько 20 банків вже виграли суди проти НБУ, але порядку відновлення їх роботи не існує, а активи банків часто – розпродані. Тому користі від виграних судів мало, але... такі рішення свідчать про те, що банки були штучно доведені до банкрутства. Навіщо? Та потім, щоб потім купити їх активи за пару відсотків від вартості!", - упевнений блогер.

За його словами, часто оскаржити дії регулятора неможливо, оскільки НБУ перекладає провину на власників і менеджмент банку, а правоохоронні органи штучно затягують розслідування.

"Екс-глава ради директорів Дельта-Банку Олена Попова дізналася про те, що у Генпрокуратури до неї претензії не з порядку денного, а... з блогу тодішнього "гени плокулола" Юрія Луценка! Добре, хоч не з соціальної реклами щодо "плюсів." Але і це ще не все! Поки справа була в ГПУ, Тобто Попової ставили... виконання службових обов'язків і закидали її тим, що мовляв у банку були безповоротні кредити! Цікаво, а "плокулоли" в курсі, що не буває безризикового бізнесу, і тому існує система страхування ризиків?", - пише Юрій Гаврилечко.

За його словами, зараз депутати, зокрема, Олександр Дубинський, планують зобов'язати уряд прийняти законопроект про відновлення функціонування банків, які незаконно були визнані неплатоспроможними і ліквідовані. У ньому буде прописана процедура, яка зробить неможливим знищення незаконно ліквідованих банків, а також спосіб відновлення і повернення на ринок таких банків, захист прав вкладників та інших кредиторів.

У разі прийняття законопроекту історія банкрутства Дельта Банку, на думку Юрія Гаврилечка, має бути переглянута.

"Самий логічний висновок такий: до банкрутства банк довела саме "санаційна діяльність" НБУ, як і у всіх інших більш ніж 100 випадках. Відповідальність за це співробітники Нацбанку так і не понесли. А що ж з активами Дельта Банку? А один з активів, усього лише за 4% від вартості купив український мільярдер Андрій Веревський. Великий привіт ФГВФО та його керівництву з цього приводу...", - підсумував Юрій Гаврилечко.

Нагадаємо, у 2013 році Дельта Банк входив у трійку найбільших системних банків України. Події 2014 року – анексія Криму, військові дії на Донбасі, а також фінансова криза в Україні призвели до відпливу депозитів з Дельта Банку, внаслідок чого він був визнаний банкрутом в 2015 році, а через кілька місяців – ліквідований.

 
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