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21 січня 2020, вівторок, 10:19 369
Політика 2020-01-21T11:45:02+02:00
Українські Новини
Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду, - Jamestown Foundation

Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду, - Jamestown Foundation

Павло Твердохліб
Оксана Маркарова, Олексій Гончарук, Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України, Уряд України

"Якщо прем'єр-міністр Гончарук в кінцевому підсумку піде у відставку в найближчі тижні або місяці, Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду", - йдеться в оглядовій статті авторитетного аналітичного центру Jamestown Foundation, присвяченій українській  урядовій кризі.

У тексті зазначається, що за час перебування на посаді міністра фінансів Оксані Маркаровій вдалося значно знизити зовнішній борг (з 60% до 50% ВВП за два роки), а також істотно знизити вартість обслуговування боргу.

"Україна тепер має продовжити реструктуризацію економіки, включаючи створення умов на відкритому ринку для ораних земель, впровадження ефективних методів боротьби з корупцією та реформування податкової системи", - йдеться в статті про завдання майбутнього уряду в економіці України.

Нагадаємо, що 17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Після цього міністри почали писати пости в соцмережі в підтримку Гончарука.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради прем'єр запевнив, що Кабмін продовжить свою роботу в штатному режимі до того, як президент Володимир Зеленський "прийме політичне рішення".

У свою чергу Зеленський записав відео своєї зустрічі з Гончаруком. Сказав, що вирішив дати прем'єру ще один шанс і пояснив, що таке "нормальні зарплати" в уряді.

Jamestown Foundation входить до числа десяти найбільш впливових "мозкових центрів" (Thank Tanks) Вашингтона, що спеціалізуються на питаннях безпеки і геополітики. Він вважається одним з найбільш авторитетних в аналізі Євразії.

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