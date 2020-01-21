Бужанський нецензурно облаяв Бородянського за драконівський законопроект про дезінформацію

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський досить різко висловився на адресу такого, що активно підтримує так званий закон про дезінформацію міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Про це парламентарій написав на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Міністр культури і чогось там ще, Бородянський скромно зізнався, що його закону про фейки не вистачає краш-тесту.

Охоче ​​прийду йому на допомогу і пропоную міністру особисто презентувати закон на "Південмаші", в Дніпрі.

Перед шеститисячним колективом, який вже 7 місяців не отримує зарплату.

Так і зробити, вийти до них і сказати, поки ви тут дурня валяли, наша найпотужніша команда юристів працювала над законом.

За що і отримала премії, десь в розмірі вашої місячної сукупної зарплати.

Відкраштестять тут же, до бабки не ходи.

Де ж ми, бл@дь, таких долбо@обів то понабирали, а?", - зазначив депутат Бужанський.