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  • Керівника миколаївського главку СБУ Герсака підозрюють в причетності до розповсюдження паливного фальсифікату
21 січня 2020, вівторок, 09:21 366
Економіка 2020-01-21T12:15:04+02:00
Українські Новини
Керівника миколаївського главку СБУ Герсака підозрюють в причетності до розповсюдження паливного фальсифікату

Керівника миколаївського главку СБУ Герсака підозрюють в причетності до розповсюдження паливного фальсифікату

Павло Твердохліб
Віталій Герсак, СБУ, Служба безпеки України, Нафтопродукти, фальсифікат

Голова ГУ СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак через фірму своєї дружини (Торгова енергетична компанія України (ТЕКУ) може бути причетний до поширення контрафактного палива. Про це повідомляє програма розслідувань Watchdogs на телеканалі "Прямий", інформує портал glavcom.ua.

За інформацією Watchdogs, в 2018 році Національна поліція завела кримінальну справу за фактом виготовлення паливного фальсифікату - соляри і бензину в одному з передмість Києва. У схемі були задіяні три фірми - "Кім Трейдинг", "Анвітрейд" і Торгова енергетична компанія України.

Остання до травня 2018 р належала Юлії Герсак - дружині чинного глави СБУ в Миколаївській області. Співвласник ТЕКУ Сухроб Калтаєв виявився прописаним в сусідньому будинку з тим, в якому Віталій Герсак мешкав у м. Гайсин Вінницької області, працюючи там в карному розшуку. Нинішній власник ТЕКУ Олександр Гопкало є директором ТОВ "ЕК-трейд", яка має спільний телефонний номер з фігурантом кримінальної справи компанією "Кім Трейдинг".

За даними розслідування, в 2018 році ТЕКУ 139 раз купувала у "Кім Трейдинг" паливо і перепродавала його безлічі фірм. Серед них, компанія "Альянс енерго трейд" - постачальник "Укрзалізниці", а також компанія "Аксіс Трейд" - постачальник однієї із мережі автозаправок.

Watchdogs стверджує, що 13 вересня 2019 року через 2 дні після призначення Віталій Герсака керівником СБУ в Миколаївській області суд зняв арешт з майна всіх трьох компаній причетних до виготовлення нелегального неякісного палива.

У той же час його дружина Юлія Герсак в липні 2018 року придбала дві квартири на 50 і 105 кв.м. в престижному столичному ЖК "Французький квартал", де квадратний метр стартує від 60 тис. грн. Також вона володіє автомобілем "Тойота Камрі" та земельною ділянкою в передмісті Києва.

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