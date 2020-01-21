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21 січня 2020, вівторок, 09:09 370
Фінанси 2020-01-21T12:15:04+02:00
Українські Новини
Формування наглядової ради Ощадбанку знову під загрозою зриву

Формування наглядової ради Ощадбанку знову під загрозою зриву

Тетяна Зотова
Катерина Рожкова, Мітюков Ігор, Національний банк України, Ощадбанк, НБУ

Друга спроба формування наглядової ради державного Ощадбанку знову під загрозою зриву. На цей через відмову в узгодженні кандидатури чинного глави наглядової ради Національного депозитарію України та екс-міністра фінансів України Ігоря Мітюкова. Про це повідомляє "Апостроф".

"Цей кандидат на пост незалежного члена наглядової ради Ощадбанку, вже навіть обраний головою комітету наглядової ради банку щодо призначень і винагород, одночасно є діючим головою наглядової ради Національного депозитарію України. А один з його ключових акціонерів - державний Ощадбанк", - зазначає видання, маючи на увазі принцип незалежності корпоративного управління, який виключає можливість займати подібного рівня посаду пов'язаними особами.

Згідно з вимогами міжнародних партнерів України, одним з основоположних принципів формування наглядових рад є превалювання в них незалежних директорів.

Першим на конфлікт інтересів вказав першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко під час виїзного засідання фінансово-банківського комітету парламенту в НБУ, дискусію яких зафіксовано в стенограмі спільного засідання комітету з НБУ 27 листопада.

У свою чергу, опитані репортерами юристи зійшлися на думці, що вибір кандидатури Мітюкова ставить його самого і регулятора в неоднозначну спірну ситуацію.

"Афілійованою особою банку є будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь, тобто пряме / опосередковане володіння самостійно або спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу, права голосу акцій, паїв юридичної особи, або можливість значного впливу на управління або діяльність юридичної особи. Відповідно, навіть в разі, якщо особа є незалежним директором наглядової ради, в силу вимоги про непов'язаність, формально член наглядової ради афілійованої юридичної особи не може бути незалежним членом або представником держави у наглядовій раді держбанку", - прокоментувала ситуацію Алла Скрипник, адвокат Kushnir, Yakymyak & partners.

Практикуючий юрист Юлія Чухраенко звернула увагу, що Мітюков безперечно має всі ознаки пов'язаної особи, а це однозначно виключає можливість призначити його в наглядову раду саме в ролі "незалежного".

«Виходячи з аналізу норм чинного законодавства, якщо Мітюков в даний час є чинним головою наглядової ради ПАТ "НДУ", він підпадає під критерії визначення пов'язаної особи АТ "Ощадбанк", оскільки є керівником юридичної особи - ПАТ" НДУ ", яка є афілійованою особою банка. А отже, відповідно до вимог п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закону України "Про банки" формально не може бути незалежним членом наглядової ради державного банку та представником держави в наглядовій раді", - додала юрист.

Нагадаємо, згідно з профільним законом, який регулює банківську діяльність і формування наглядових рад держбанків, Ігор Мітюков протягом п'яти років після звільнення з посади голови наглядової ради Нацдепозитарію не зможе претендувати на місце незалежного члена наглядових рад Ощадбанку або Укрексімбанку, є акціонером НДУ - це прямо заборонено законом.

Експерти звертають увагу, що формування Наглядових рад держбанків з осіб, які не відповідають встановленим законом вимогам незалежності та відсутності конфлікту інтересів, в майбутньому може стати приводом для судового оскарження рішень таких наглядових рад, що створює істотні ризики для майбутньої приватизації державних банків.

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