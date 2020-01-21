Формування наглядової ради Ощадбанку знову під загрозою зриву

Друга спроба формування наглядової ради державного Ощадбанку знову під загрозою зриву. На цей через відмову в узгодженні кандидатури чинного глави наглядової ради Національного депозитарію України та екс-міністра фінансів України Ігоря Мітюкова. Про це повідомляє "Апостроф".

"Цей кандидат на пост незалежного члена наглядової ради Ощадбанку, вже навіть обраний головою комітету наглядової ради банку щодо призначень і винагород, одночасно є діючим головою наглядової ради Національного депозитарію України. А один з його ключових акціонерів - державний Ощадбанк", - зазначає видання, маючи на увазі принцип незалежності корпоративного управління, який виключає можливість займати подібного рівня посаду пов'язаними особами.

Згідно з вимогами міжнародних партнерів України, одним з основоположних принципів формування наглядових рад є превалювання в них незалежних директорів.

Першим на конфлікт інтересів вказав першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко під час виїзного засідання фінансово-банківського комітету парламенту в НБУ, дискусію яких зафіксовано в стенограмі спільного засідання комітету з НБУ 27 листопада.

У свою чергу, опитані репортерами юристи зійшлися на думці, що вибір кандидатури Мітюкова ставить його самого і регулятора в неоднозначну спірну ситуацію.

"Афілійованою особою банку є будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь, тобто пряме / опосередковане володіння самостійно або спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу, права голосу акцій, паїв юридичної особи, або можливість значного впливу на управління або діяльність юридичної особи. Відповідно, навіть в разі, якщо особа є незалежним директором наглядової ради, в силу вимоги про непов'язаність, формально член наглядової ради афілійованої юридичної особи не може бути незалежним членом або представником держави у наглядовій раді держбанку", - прокоментувала ситуацію Алла Скрипник, адвокат Kushnir, Yakymyak & partners.

Практикуючий юрист Юлія Чухраенко звернула увагу, що Мітюков безперечно має всі ознаки пов'язаної особи, а це однозначно виключає можливість призначити його в наглядову раду саме в ролі "незалежного".

«Виходячи з аналізу норм чинного законодавства, якщо Мітюков в даний час є чинним головою наглядової ради ПАТ "НДУ", він підпадає під критерії визначення пов'язаної особи АТ "Ощадбанк", оскільки є керівником юридичної особи - ПАТ" НДУ ", яка є афілійованою особою банка. А отже, відповідно до вимог п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закону України "Про банки" формально не може бути незалежним членом наглядової ради державного банку та представником держави в наглядовій раді", - додала юрист.

Нагадаємо, згідно з профільним законом, який регулює банківську діяльність і формування наглядових рад держбанків, Ігор Мітюков протягом п'яти років після звільнення з посади голови наглядової ради Нацдепозитарію не зможе претендувати на місце незалежного члена наглядових рад Ощадбанку або Укрексімбанку, є акціонером НДУ - це прямо заборонено законом.

Експерти звертають увагу, що формування Наглядових рад держбанків з осіб, які не відповідають встановленим законом вимогам незалежності та відсутності конфлікту інтересів, в майбутньому може стати приводом для судового оскарження рішень таких наглядових рад, що створює істотні ризики для майбутньої приватизації державних банків.