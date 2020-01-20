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20 січня 2020, понеділок, 19:37 139
Транспорт 2020-01-20T21:00:02+02:00
Українські Новини
Fake-news в дії: Дніпропетровська ОДА пояснила, чому інформація про підрядника в аеропорту "Дніпро" є фейком

Fake-news в дії: Дніпропетровська ОДА пояснила, чому інформація про підрядника в аеропорту "Дніпро" є фейком

Тетяна Зотова
Дніпропетровська ОДА, Аеропорт Дніпра, Прогресстех-Україна, Аеропорт, Злітно-посадкова смуга, Тендер
Дніпропетровська ОДА. Фото: ukrinform.ua
Дніпропетровська ОДА. Фото: ukrinform.ua

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (ОДА) назвала дезінформацією новини у засобах масової інформації про те, що буцім-то переможцем тендеру на проектування злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Дніпропетровщині стала компанія "Прогресстех-Україна".

Про це йдеться в офіційній заяві на веб-сайті Дніпропетровської ОДА.

"В Інтернеті з’явилася інформація, що вже визначено проектувальника злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Дніпропетровщині. Мовляв, стратегічним для України об’єктом займатиметься компанія ТОВ "Прогресстех-Україна", – повідомила прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Як пояснили в відомстві: це – фейк, який ґрунтується на незнанні автором публікації Закону України "Про публічні закупівлі". Дійсно система електронних держзакупівель Prozorro обрала головним претендентом на перемогу цю фірму, так як вона згідно правилам аукціону запропонувала найнижчу серед учасників ціну робіт. Але ТОВ "Прогресстех-Україна" аж ніяк не визнано переможцем.

Адже, як пояснили в Дніпропетровській ОДА, "після аукціону за процедурою розпочинається перевірка тендерного комітету. Він докладно вивчить пропозицію претендента, його документи". Це триватиме щонайменше 5 робочих днів. Претендент може отримати відмову через недоліки, виявлені у його тендерній пропозиції. А на перемогу в тендері претендуватиме наступна компанія – учасниця аукціону.

"Жодна компанія, яка має проблеми із Законом або не виконує умов тендерів, допущена до робіт не буде. Відтак "зрада" відміняється", – офіційно роз’яснили в держоргані.

Також в Дніпропетровській ОДА уточнили, що "тендер на визначення проєктувальника злітно-посадкової смуги проводить держпідприємство "Фінінпро". Воно розпоряджається коштами, які Мінінфраструктури спрямовує на будівництво злітно-посадкової смуги. Дніпропетровська ОДА не організовує та не проводить тендери, а виступає центром, який координує дії всіх учасників проєкту". А про всі етапи втілення проєкту будівництва аеропорту на Дніпропетровщині можна оперативно дізнаватися на сайті ОДА.

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