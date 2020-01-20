підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • "Ділить дітей на сорти". Українці просять Зеленського ветувати закон про середню освіту в частині використання російської мови
20 січня 2020, понеділок, 16:45 8
Суспільство 2020-01-20T16:56:25+02:00
Українські Новини
"Ділить дітей на сорти". Українці просять Зеленського ветувати закон про середню освіту в частині використання

"Ділить дітей на сорти". Українці просять Зеленського ветувати закон про середню освіту в частині використання російської мови

Тетяна Зотова
Президент України, Володимир Зеленський, Олександр Скубченко, Житловий союз України, російська мова, Середня освіта, Петиція
Російська мова в школах. Фото з відкритих джерел
Російська мова в школах. Фото з відкритих джерел

Після прийняття Верховною Радою України закону "Про повну загальну середню освіту", в якому містяться дискримінаційні мовні норми, українці просять Президента Володимира Зеленського ветувати цей закон в частині мов навчання.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Вони вважають, що з 1 вересня цього року в Україні мільйони дітей будуть остаточно позбавлені права навчатися рідною російською мовою, а сам закон ділить дітей на сорти. Про це йдеться в петиції, розміщеній на веб-сайті Президента.

Петицію "Про ветування закону про повну загальну середню освіту в частині заборони освіти російською мовою, про аудит мовної політики держави та про забезпечення конституційних прав на вільне використання, захист і розвиток російської мови в Україні" подав глава Житлового союзу України Олександр Скубченко.

"Відсутність можливості отримувати виховання та освіту рідною мовою - це культурний геноцид. Мільйони російськомовних платять такі ж податки в Україні, як й україномовні; школи утримуються на загальні податки. Але ваші "слуги" вирішили позбавити мільйони дітей, для яких російська мова є рідною, права здобувати освіту рідною та зрозумілою з дитинства мовою", - йдеться в петиції.

Автор вважає, що мова завжди, скрізь й в усі часи походить не від держави, а від народів, які держава населяють. "Мова держави (державна) та мови в державі (рідні) - абсолютно різні категорії. Але Ви продовжуєте злочинну політику підміни мов в державі державною мовою. Україну створював багатонаціональний народ, як записано в Декларації. Але чомусь Україна стає рідною домівкою для однієї лише нації та мачухою - для всіх інших. Хоча культурне розмаїття - це наше багатство, яке треба поважати і розвивати", - йдеться у зверненні.

"З 1 вересня цього року в Україні мільйони дітей будуть остаточно позбавлені права навчатися рідною російською мовою. І в зв'язку з цим незрозуміло, як Ви зможете гарантувати право на мовне самовизначення Донбасу, виконуючи Мінські угоди, якщо Ви не в змозі забезпечити таке право всім нам", - наголошується в петиції.

У зверненні йдеться про те, що доля закону зараз в руках Зеленського. "Тому я звертаюся особисто до Вас. Закон про повну загальну середню освіту фактично вводить сегрегацію маленьких українців, ділить наших дітей на "сорти": "вищий сорт" - україномовні, "перший сорт" - діти кримських татар, "другий сорт" - діти, для яких рідна - один з офіційних мов ЄС, й самий "нижчий сорт" - мільйони російськомовних дітей. Саме стаття 5 цього закону визначає принизливі частки мови навчання для дітей в залежності від їх рідної мови".

"Застосуйте право вето до цього закону в частині мов навчання. Згадайте, що Ви обіцяли нам в квітні минулого року - проведіть аудит державної мовної політики. Не ставайте в один ряд з Порошенком: не розділяйте нас за мовою, за вірою, "за Дніпром" . Згадайте, що Ви - гарант Конституції та наших прав, що Ви - слуга народу. Проявіть в цьому питанні таку ж наполегливість, як Ви напролом йдете в питанні розпродажу нашої землі. Перетворіть України в наш загальний і затишний будинок для всіх, незалежно від віри і мови", - резюмували автори.

Звернення поки набрало лише 17 голосів з 25 000 необхідних, щоб її розглянув Президент.

Фото: petition.president.gov.uaФото: petition.president.gov.ua

Раніше ЗМІ розбиралися, що написано про російською мовою в законі про повну загальну середню освіту.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія звернулася до ООН, ОБСЄ та Ради Європи з проханням оцінити закон про ліквідацію російських шкіл в Україні.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Олександр Скубченко Житловий союз України російська мова Середня освіта Петиція

Зеленський розповів про своє ставлення до релігії...
МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман...
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієн...
Кабмін пропонує ввести середню освіту з 3 моделями...
На Микитася знову одягли електронний браслет
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами
Новини
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань 17:05
Офіс Президента відключив коментарі в YouTube і Instagram "через рекламу і ботів" 16:51
"Ділить дітей на сорти". Українці просять Зеленського ветувати закон про середню освіту в частині використання російської мови 16:45
Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню "справ Майдану" 16:37
Екс-чиновника аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у нанесенні 1,5 млн гривень збитку 16:28
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман "у свій час"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok