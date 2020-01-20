Найгірший опис сексу: визначено переможця антипремії "Золотий хрін-2019"

Переможцем літературної премії за найгірший опис сексу "Золотий хрін" 2019 став Василь Слапчук з романом "Роман & Роман", перейнявши естафету у переможиці конкурсу "Золотий хрін -2018" Люко Дашвар.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці премії в Facebook.

"Золотий хрін" – щорічна відзнака за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури (номінуються також описи прелюдії та мастурбації!)

До участі в конкурсі подаються вперше опубліковані тексти, що вийшли друком протягом поточного року, у будь-якому жанрі поезії, прози чи драми.

Будь-хто може запропонувати журі фрагмент тексту для розгляду, надіславши цитату чи скан в повідомлення на фейсбук-сторінку "Золотого хріна" з указівкою автора, назви книжки, року видання та сторінки.

Вручення нагороди "Золотий хрін" відбувається на початку наступного календарного року.

Найгірший опис сексу в літературі в 2019. Скріншот сторінки премії facebook

Як повідомляли Українські Новини, антипремію за найгірший опис сексу в літературі "Золотий хрін -2017" отримав Любко Дереш з романом "Спустошення".