Я підозрюю екс-главу ДАБІ Строкача в сприянні корупції, – депутат Київради Мірошниченко

Колишній очільник Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Олександр Строкач міг сприяти схемам з корупційними ризиками.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню "Ділова столиця" розповів депутат Київради Ігор Мірошниченко.

"Строкач працював у системі ДАБІ ще за часів Кудрявцева, очільника ДАБІ протягом 3 років. Корупційна схема при Кудрявцеві працювала по повній програмі. Дружина Строкача працювала в дозвільній системі, вони працювали в цій корупційній схемі і видавали дозволи", - розповів Мірошниченко.

Мірошниченко також навів декілька прикладів незаконного будівництва, на які дав дозвіл Строкач.

"Компанії, що побудувала біля аеропорту "Жуляни" 4 багатоповерхівки, припинили видачу дозвільних документів навіть на будівництво житлових будинків у 4 поверхи, тому що знали, що вони порушують норми і будуть по 10 поверхів. Але Строкач ці дозволи видав. Він видав дозволи на початок будівельних робіт на будинки, які вже існують. А це незаконно", - зазначив Мірошниченко.

Депутат Київради також розповів про житловий комплекс "Бережанський" у санітарно-захисній зоні на вул. Бережанська, 15. У жовтні минулого року ДАБІ винесла припис про заборону будівництва на підставі невиконання земельного та містобудівного законодавства. Але при цьому згодом інспекція видала сертифікат готовності одного з будинків.

"Тобто Архбудінспеція одною рукою забороняє будувати, а іншою, не маючи можливості фізично зупинити будівництво, вводить будинок в експлуатацію. Це корупція чистої води… Пан Олександр Строкач, який виконував обов’язки очільника Архбудінспекції і який виносив разом з інспекторами припис, потім – ввів в експлуатацію цей будинок", - розказав Мірошниченко.

І таких прикладів, за його словами, є багато.

"Ми звертались до міністра розвитку громад і територій Альони Бабак з пропозицією – щоб над інспекторами, які вводять об’єкти в експлуатацію, був контроль. Ми пропонували, щоб комісії… були відкритими. Щоб дозволити бути присутніми на цих комісіях як спостерігачів представникам громадських організацій, фахівцям і депутатам. Пані Бабак сказала "так", але нічого для цього не зробила. А пан Строкач, якого вона палко лобіювала, ці комісії закрив повністю, зробив їх кулуарними, призначав засідання на час, який йому зручний, а порядок денний засідань комісій був закритий для громади", - додав Мірошниченко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 19 грудня 2019 року оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Конкурс відбувся 20 січня 2020 року. В ньому взяв участь колишній очільник Держархбудінспекції Олександр Строкач.