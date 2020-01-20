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20 січня 2020, понеділок, 15:47 126
Фінанси 2020-01-20T16:45:02+02:00
Українські Новини
З початку року зафіксовано більше 900 випадків продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, – ДПС

З початку року зафіксовано більше 900 випадків продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, – ДПС

Тетяна Зотова
Сергій Верланов, ДПС України, Алкоголь, Тютюнові вироби, Неповнолітні особи, Підакцизні товари, Незаконний обіг
Сергій Верланов. Фото: прес-служба
Сергій Верланов. Фото: прес-служба

Державна податкова служба (ДПС) України у співробітництві з правоохоронними органами та місцевою владою посилює боротьбу з незаконним обігом підакцизних товарів. Так, якщо у 2018 році з порушників правил обігу до бюджету стягнули 197,6 млн гривень, то за підсумками минулого року – 290,5 млн гривень, тобто на 92,9 млн гривень більше.

Про це проінформувала прес-служба ДПС України.

Зокрема, у 2019 році за провадження безліцензійної діяльності загальна сума виписаних штрафів склала 182,3 млн гривень. Також податкова нарахувала 22,39 млн гривень штрафів за зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

"Разом з правоохоронними органами, органами місцевої влади ми вже почали наводити лад і на ринку пального, і в сфері обігу алкоголю і тютюну. І це дуже важливо не тільки з точки зору бюджетних інтересів. Адже ті, хто працюють поза законом і поза правилами, торгують контрафактом, не тільки обкрадають бюджет, а й нехтують нашим здоров’ям і здоров’ям наших дітей", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Детінізація ринку підакцизних товарів – один з головних викликів для нової податкової", - наголосив очільник податкової.

Крім того, згідно з повідомленням, у минулому році податківці оштрафували на 35,28 млн гривень порушників за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни (3 239 встановлених випадків порушень).

Також у податковій зазначили, що за неповний місяць цього року було встановлено 923 випадки порушення законодавства у частині продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

Нагадаємо, з 13 грудня 2019 року по 8 січня 2020 року ДПС стягнула майже 100 млн гривень штрафів з фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного продажу, зберігання та виготовлення пального.

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