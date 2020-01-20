На агропідприємстві зафіксований пташиний грип

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів зафіксувала випадок загибелі птиці від пташиного грипу у Вінницькій області.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби, передають Українські Новини.

18 січня в ТОВ "Хутір" у селі Бугаков Немирівського району Вінницької області була зареєстрована загибель птиці.

Рішенням головного державного ветеринарного інспектора Вінницької області до з'ясування обставин були введені карантинні обмеження на 72 години.

За результатами дослідження проб біоматеріалу 19 січня був встановлений діагноз "грип птиці".

За попередньою інформацією, в "Хуторі", за станом на 1 січня, містилося близько 98 тис. голів птиці яєчного напрямку.

На 20 січня було заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника грипу птиці.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 102 тис. туш свиней були утилізовані з-за спалаху АЧС у Львівській області.

Раніше Держпродспоживслужба зареєструвала випадки захворювання АЧС в заповіднику на острові Хортиця в Запоріжжі.