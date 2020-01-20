Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці

Засновниця клініки естетичної медицини Genesis (Львів) Соломія Островська загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 146 км автодороги "Київ - Чоп", поблизу села Кам'янка Житомирської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Житомирській області, передають Українські Новини.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 січня близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу села Кам'янка Житомирського району. Попередньо, водій автомобіля Nissan Juke, 25-річна жителька Львова, рухаючись у напрямку Києва, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з вантажівкою Volvo під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

Соломія Островська. Фото: facebook.com/OlgaFreimutFan

Відзначається, що внаслідок ДТП дівчина загинула на місці події.

Телеведуча і журналістка Ольга Фреймут написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook про те, що загинула Островська.

"Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею", - написала вона.

Як пише "Вголос", жінка поверталася до Києва з відпочинку в італійських Альпах.

Ще вранці 19 січня Островська публікувала в своєму акаунті в "Инстаграми" фотографії і відео, зроблені у муніципалітеті Лівіньо на півночі Італії.