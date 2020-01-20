Інвестор суднобудівного заводу "Океан" Капацина оскаржив у суді арешт підприємства, що накладений за ініціативою ОГПУ

Інвестор Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" Василь Капацина оскаржив в судовому порядку арешт підприємства, накладений за ініціативою Офісу генерального прокурора України (ОГПУ).

Про це він повідомив в коментарі Українським Новинам.

"Сьогодні вранці я подав апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2020, який за клопотанням ОГПУ заарештував "Океан". Наполягаю, що арешт незаконний і необгрунтований. Прокурори чергового разу стали заручниками агентурної спецоперації ФСБ Російської Федерації, не розібравшись поставили під сумнів існування суднобудівного заводу, який почав своє відродження", - заявив Капацина.

"В основу клопотання ОГПУ лягла дезінформація, що надана в ОГПУ Ігорем Ігнатовим - людиною, яка безпосередньо пов'язана з російських олігархом Ігорем Юсуфовим (колишнім членом ради директорів "Газпрому"), останнім акціонером заводу, команда якого практично й довела "Океан" до банкрутства. Більш того, арешт був накладений у справі, що відкрита у 2014 році за доведення заводу до банкрутства, до якого я не маю ніякого відношення. В арешті не було й немає ніякої необхідності та сенсу. Вся отримана ОГПУ від Ігнатова інформація легко спростовується. За фактом дезінформації Ігнатова, я також звернувся до правоохоронних органів із заявою про подачу завідомо неправдивих відомостей, що є кримінальним злочином", - зазначив інвестор миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Як випливає з інформації в Єдиному реєстрі судових рішень, визначення про арешт майнового комплексу суднобудівного заводу "Океан" було підписано суддею О. Білоцерковцем. Цей же суддя прийняв рішення про арешт майна ПАТ НСЗ "Океан" в 2016 році та передав майно на відповідальне зберігання до ТОВ "Океан-Судноремонт", під фактичний контроль осіб, які пов'язані з кіпрською компаній Zonel Operations Limited (ЗМІ пов'язують з колишнім членом ради директорів "Газпрому"). За підсумками "відповідального зберігання", з території заводу зникло майно балансовою вартістю 40 млн гривень. Даний факт розслідується в рамках кримінального провадження, яке відкрите Генеральною прокуратурою.

Як повідомляло видання Hubs, Миколаївський суднобудівний завод "Океан" був заарештований лише на підставі свідчень колишнього помічника екс-народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Оксани Білозір - Ігоря Ігнатова, якого раніше затримували за підозрою у бандитизмі, рейдерстві, а також в розкраданнях. Раніше видання "Цензор" вказувало, що Ігор Ігнатов може бути причетний до злочинної діяльності так званої організованої злочинної групи (ОЗГ) "Капітошка": "У 2009 році, його "підозрювали у зв'язках із злочинним угрупуванням авторитета Олександра Капітонова ("Капітошка") - "відомого виконавця рейдерських операцій та інших злочинів на території Росії та України".

Крім цього, як пишуть ЗМІ, до арешту "Океану" за сумнівних обставин може бути причетний депутат від фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник, листування якого з питання заводу "Океан" ще в жовтні 2019 року зафіксували журналісти. Переписка містила згадки двох найменувань: "Океан" та "Цукор". За інформацією джерела видання "НикВести" в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), з високою ймовірністю мова могла йти про Миколаївський суднобудівний завод "Океан" та Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом "Океан" у Миколаєві, завдяки зв'язкам у Генпрокуратурі.

Пізніше зв'язок листування з суднобудівним заводом "Океан" підтвердився, і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв журналістів, що керівництво політсили вимагатиме показати скандальне листування нардепа з "Слуги народу" В'ячеслава Медяника з абонентом "Саша Яровий", щоб перевірити, чи порушував той депутатську етику, і чи немає в його діях корупції.

За фактом листування Медяника Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальну справу.

Як писали миколаївські журналісти 08.09.2017 тоді помічник нардепа Оксани Білозір Ігор Ігнатов затримувався за справою про заволодіння та легалізацію близько 40 млн грн коштів держпідприємства "Укрхімтрансаміак".

"Зокрема, виконуючого обов'язки директора ДП "Укрхімтрансаміак" підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), двох керівників приватних підприємств, задіяних, по даними детективів, в схемі заволодіння коштами ДП та їх подальшої легалізації, підозрюють в злочині, передбаченому ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України", - заявляли в НАБУ.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Ігнатов може бути пов'язаний з Євгеном Анісімовим ("Анісім"), що знаходиться в розшуку.

Нинішній власник заводу "Океан" миколаївський бізнесмен Василь Капацина раніше заявляв, що арешт майнового комплексу заводу - чергова атака на підприємство олігарха з Російської Федерації Ігоря Юсуфова та припустив що це є блискуче проведеною операцією ФСБ РФ.

За словами бізнесмена, ситуація з заводом пов'язана з питанням нацбезпеки і оборони України, оскільки, наприклад, "будувати військові кораблі сьогодні може лише "Океан", тому на нього йде така атака".

Також, за його словами, генпрокурора Руслана Рябошапку "ввели в оману", а рейдери руками правоохоронців намагаються заблокувати роботу заводу, зірвавши плани України щодо відновлення Військово-морського флоту.