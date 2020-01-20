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  • У Запорізькій області сім'я з чотирьох осіб загинула, отруївшись чадним газом
20 січня 2020, понеділок, 13:47 8
Події 2020-01-20T13:53:19+02:00
Українські Новини
У Запорізькій області сім'я з чотирьох осіб загинула, отруївшись чадним газом

У Запорізькій області сім'я з чотирьох осіб загинула, отруївшись чадним газом

Анна Рудык
Отруєння чадним газом, Отруєння, смертельне отруєння, Виявлення трупу

Сім'я з 4 осіб загинула в ніч на понеділок в результаті отруєння чадним газом в Кам'янці-Дніпровській (районний центр Запорізької області).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 20 січня близько 7:55 надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку виявлено чотири трупи.

Поліцейські виявили трупи господарів будинку, чоловіка 1970 року народження та жінки 1979 року народження, а також їх дітей 2001 та 2005 року народження.

З оперативної версії, сім'я загинула внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом.

Планується початок розслідування за ознаками ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області від отруєння чадним газом померли три людини.

Раніше дитина і троє дорослих загинули через отруєння чадним газом під Дніпром.

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