У Києві на проспекті Науки Mitsubishi протаранив припарковані машини: є постраждалі

Вранці в понеділок, 20 січня, у Києві на проспекті Науки, сталася ДТП за участю Mitsubishi Space Star і вантажівки ГАЗель. В результаті аварії постраждали чотири людини.

Аварія сталася близько 06:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, аварія сталася через Mitsubishi. У салоні автомобіля знаходилися три людини, причому всі троє були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь показав значення в 2,09 проміле.

Внаслідок ДТП постраждали і водій, і обидва пасажири. Причому одного з пасажирів карета швидкої допомоги відвезла з пробитою головою — він сидів на передньому сидінні. Саме ця зона постраждала найсильніше.

Ще одним постраждалим в аварії став водій Газелі — однак, незважаючи на травму голови, чоловік від госпіталізації відмовився. Незважаючи на те, що фактичних учасників ДТП було всього два, в результаті аварії пошкодження отримали сім автомобілів Mitsubishi влетів у припарковані машини.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор

На місці, крім карети швидкої допомоги, працювали кілька екіпажів патрульної поліції. У даний момент рух у бік Деміївської площі на цій ділянці дороги серйозно обмежена.