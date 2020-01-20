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20 січня 2020, понеділок, 12:41 10 Прес-реліз
Економіка 2020-01-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
8 млн сімей можуть в онлайні-режимі управляти платежами за доставку газу, - РГК

8 млн сімей можуть в онлайні-режимі управляти платежами за доставку газу, - РГК

Александр Дмитриенко

Регіональна газова компанія (РГК) розробила інноваційне рішення для 8 млн клієнтів газових компаній, яке дозволяє користувачам "особистого кабінету" на сайті 104.ua. з одного акаунта управляти двома комунальними послугами: не тільки своїми розрахунками за споживання газу, а й за доставку газу.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Інноваційний продукт, розроблений фахівцями РГК на платформі "особистого кабінету" на 104.ua, робить цей сервіс універсальним. Споживачі газу, які зареєстрували "особисті кабінети" на 104.ua, можуть з одного акаунта вирішити всі питання, пов'язані як з розрахунками за газ, так і з послугою з доставки газу. У новому розділі "Доставка газу" клієнт може отримати вичерпну інформацію про поточний тариф на доставку, актуальний замовлений обсяг споживання і методику розрахунку платежу за доставку газу. Тут же можна скачати й оплатити рахунок а доставку газу", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, нова розробка вже з 15 січня 2020 року доступна для використання в 16 областях України для всіх користувачів "особистого кабінету" на сайті 104.ua.

"РГК постійно впроваджує нові й удосконалює вже діючі сервіси. Нагадаємо, що в жовтні 2019 року РГК запустив у роботу IT-продукт, завдяки якому учасники акції "Твоя енергонезалежність" отримали можливість в онлайн-режимі управляти своїм газовим запасом. Це дозволило більш ніж 51 тис. сімей, які стали учасниками акції "Твоя енергонезалежність", економити на оплаті за газ, оперативно вибираючи для себе найбільш вигідну в конкретний період часу ціну", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Регіональна газова компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.
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