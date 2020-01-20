Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що Президент Володимир Зеленський не образився на нього після опублікованих аудіозаписів з наради Гончарука. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". "Я думаю, що президент − доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову і, я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", − сказав Гончарук.Він також запевнив, що нашу спільну мову з президентом України після інциденту з плівками.Крім того, Гончарук впевнений, що ті, хто записав нараду в нього, будуть знайдені. "Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував. Я вважаю, що це злочин. Це неприпустимо. Це в тому числі загроза і національної безпеки", - підкреслив Гончарук.Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис наради Гончарука нібито із заступником голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а про Зеленського сказав, що той має поверхневі уявлення про економіку.Тим часом Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука.