Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що Президент Володимир Зеленський не образився на нього після опублікованих аудіозаписів з наради Гончарука. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".



"Я думаю, що президент − доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову і, я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", − сказав Гончарук.



Він також запевнив, що нашу спільну мову з президентом України після інциденту з плівками.



Крім того, Гончарук впевнений, що ті, хто записав нараду в нього, будуть знайдені.

"Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував. Я вважаю, що це злочин. Це неприпустимо. Це в тому числі загроза і національної безпеки", - підкреслив Гончарук.



Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис наради Гончарука нібито із заступником голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.



В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а про Зеленського сказав, що той має поверхневі уявлення про економіку.



Тим часом Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука.