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  • Цей досвід зробить нас сильнішими: Гончарук впевнений, що Зеленський не образився на нього через скандальні записи
20 січня 2020, понеділок, 11:19 9
Політика 2020-01-20T11:20:25+02:00
Українські Новини
Цей досвід зробить нас сильнішими: Гончарук впевнений, що Зеленський не образився на нього через скандальні за

Цей досвід зробить нас сильнішими: Гончарук впевнений, що Зеленський не образився на нього через скандальні записи

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Олексій Гончарук
Гончарук. Скріншот: YouTube/Україна 24
Гончарук. Скріншот: YouTube/Україна 24

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що Президент Володимир Зеленський не образився на нього після опублікованих аудіозаписів з наради Гончарука. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".


"Я думаю, що президент − доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову і, я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", − сказав Гончарук.

Він також запевнив, що нашу спільну мову з президентом України після інциденту з плівками.

Крім того, Гончарук впевнений, що ті, хто записав нараду в нього, будуть знайдені.

"Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував. Я вважаю, що це злочин. Це неприпустимо. Це в тому числі загроза і національної безпеки", - підкреслив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис наради Гончарука нібито із заступником голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а про Зеленського сказав, що той має поверхневі уявлення про економіку.

Тим часом Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука.

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