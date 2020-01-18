У Нацгвардії оголосили, що не стануть органом розвідки

Національна гвардія України не стане органом розвідки. Про це заявила прес-служба відомства в суботу, 18 січня.

Законопроект про розвідку №2412-д, схвалений Верховною Радою в першому читанні, не дає Нацгвардії права бути органом розвідки. Втім, Нацгвардія є суб'єктом розвідувального співтовариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Нацгвардії, у порядку, визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

"В останні дні на інформаційних Інтернет-ресурсах з'явилися неправдиві повідомлення Центру протидії корупції про розширення можливостей підрозділів Національної гвардії України у проведенні розвідувальних заходів, що ґрунтуються на поверхневому, але не професійному вивченні законопроекту реєстр. №2412-д", - повідомляє прес-служба відомства.

В Нацгвардії підкреслюють, що "на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тому надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше використовувати підрозділи Нацгвардії в зоні операції Об'єднаних сил і зберегти життя особового складу".

"Що стосується версій про можливість сваволі і необмеженого використання НГУ повноважень, які передбачені для неї законопроектом 2412-д, повідомляємо, що згідно з частиною другою статті 9 законопроекту визначено, що "підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність з метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України", що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань, визначених ЗУ ПРО Національну гвардію", - додали в Нацгвардії.

А ще раніше повідомлялося про цвіль і відпалу штукатурку: в яких умовах живуть нацгвардейцы в казармах Києва.

Зате Нацгвардії дозволили використовувати водомети і заборонили застосовувати сльозогінний газ в натовпі.