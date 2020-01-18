Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

У Карпатах залишається загроза сходження лавин. Про це повідомляє відділ гидропрогнозов Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах в суботу, 18 січня. "Попередження! 18-20 січня в Карпатах зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень). Будьте уважні та обережні в горах!" - сказано в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківської області зі схилу гори Брескул зійшли дві лавини. Раніше в Альпах під час сходження лавин загинуло 10 чоловік.