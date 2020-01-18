У Києві спорткар Subaru протаранив опору білборда

В ніч на суботу, 18 січня, любителі швидкісної їзди в Голосіївському районі столиці потрапили в серйозну аварію. Спорткар Subaru вилетів з дороги на вулиці Академіка Заболотного та врізався в опору рекламного борда.

Дивом обійшлося без серйозних травм для учасників аварії. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія сталася близько 00:10. За попередньою інформацією, Subaru рухався на великій швидкості з боку станції метро "Теремки". В умовах туману водій не впорався з керуванням і біля повороту на вулицю Метеорологічну автомобіль занесло. Subaru вискочив на розділовий газон і задньою частиною врізався в білборд.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор

За словами патрульних, водій транспортного засобу був тверезий. Причини ДТП встановлюються.