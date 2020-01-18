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  • У Києві на Лобановського палахкотіла клініка краси: дим затягнув житловий будинок
18 січня 2020, субота, 09:15 21
Події 2020-01-18T12:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві на Лобановського палахкотіла клініка краси: дим затягнув житловий будинок

У Києві на Лобановського палахкотіла клініка краси: дим затягнув житловий будинок

Надежда Комендантова
Пожежа в Києві, пожежа

Увечері п'ятниці, 17 січня, у Солом'янському районі Києва почала горіти клініка краси "Амазонка", яка знаходиться на проспекті Лобановського, 29б. З даху і дверей будівлі виривався густий дим. Його клуби затягнули багатоповерхівку, яка стоїть поруч, змусивши її жителів покинути квартири і вийти на вулицю.

Пожежа почалася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

В цей час всередині знаходився лише охоронець. За його словами, він вийшов на вулицю покурити, а по поверненню помітив сильне задимлення всередині. Коли на місце прибули пожежники, то клініка вже була схожа на киплячий чайник: дим виривався навіть з щілин в стінах. На місце прибула і власниця закладу, але вона лише розвела руками, не розуміючи, що і чому могло загорітися в її клініці.

Пожежа у Києві. Фото: ІнформаторПожежа в Києві. Фото: Інформатор

Рятувальники розкрили чорний вхід в приміщення, так як осередок пожежі знаходився в підвалі. Потрапити туди було можливо лише за допомогою кисневих масок. Близько 23:40 вогонь вдалося локалізувати на площі 25 квадратних метрів і близько півночі ліквідувати повністю. Для боротьби зі стихією задіяно 3 одиниці пожежної техніки та близько 15 чоловік особового складу.

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