Чинний уряд себе дискредитував, - Льовочкін

Опозиційна платформа наполягає, щоб прем'єр-міністр пояснив свою позицію щодо резонансних питань останніх днів. Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту народний депутат Сергій Льовочкін, передає прес-служба.

За його словами, є дві теми, які вимагають пояснення:

"Перша тема – це стенограма розмови у Кабінеті міністрів. Якщо це правда, у будь-якій цивілізованій країні прем’єр після такого йде у відставку, вибачаючись перед главою держави, якого обрав народ. Друга тема – це те, що відбулося сьогодні вранці. Заяву, написану на адресу президента, я вважаю політико-моральною. Якщо президент скаже прем’єрові, що йому треба піти у відставку за те, що той наговорив, за те, що профан у економіці, тоді прем'єр-міністр має написати заяву на адресу Верховної Ради, яка, власне, і звільняє його з посади разом із усім урядом", – заявив народний депутат.

На думку політика, такий сценарій викличе урядову кризу, а після того – формування нового уряду, тому що монобільшість у парламенті зберігається.

"Після демонстрації непрофесійності, аналізу змісту діалогів, які ми почули у кабінеті прем'єра, довіри до такого уряду буде небагато. І у нас, і у міжнародних партнерів, і у президента Зеленського", – упевнений він.

За словами Сергія Льовочкіна, зараз навіть неможливо оцінити роботу уряду, тому що уряд у своїй програмі не виклав зрозумілих чисельних показників, яких він мав досягнути за певний період.

"Ключові проблеми: стан економіки, рівень соціального забезпечення людей та мир – нічого з цього не вирішується. Нажаль, ми бачимо пролонговану стагнацію, підвищення заробітних плат тільки для урядовців і багато піару. На жаль, це все", – вважає він.

Народний депутат висловив сумнів, що відбудеться швидка заміна прем’єр-міністра.

"Ми бачимо, що, на жаль, у президента немає фахової команди, яка зараз швидко могла б зробити системну програму розвитку країни та її реалізувати. Тому, звісно, один Гончарук може змінитися на іншого Гончарука, але чи покращиться від цього якість роботи уряду – про це нема підстав говорити", – зауважив політик.

Водночас, Сергій Льовочкін упевнений, що відставка уряду не принесе країні негативних наслідків:

"Не думаю, що на фоні того, що вже відбувається у країні, відставка уряду спричинить якусь фантастичну турбулентність. Думаю, якщо відставка таки відбудеться, все пройде малопомітно, й увага буде прикута до нової кандидатури, яку запропонує президент. Навіть можливо, що це до певної міри змінило б порядок денний навколо країни", – резюмував Сергій Льовочкін.