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17 січня 2020, пʼятниця, 20:06 5
Політика 2020-01-17T20:15:36+02:00
Українські Новини
Родичі і захист блогера Ісаєва звернулися до ЄСПЛ у зв'язку з його затриманням і депортацією в Азербайджан

Родичі і захист блогера Ісаєва звернулися до ЄСПЛ у зв'язку з його затриманням і депортацією в Азербайджан

Алина Заика

Брат викраденого російського і азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва Гасанов Мірджаліл Міраскер огли і адвокат Олена Кононець звернулися в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з його затриманням і депортацією в Азербайджан.

Про це вони повідомили на прес-конференції у п'ятницю, 17 січня, в прес-центрі Українських Новин.

"Ми звертаємося до Європи, до Європейського суду з прав людини, в Європарламент. Тільки Європейський суд і Європарламент можуть допомогти нам у цій ситуації. Це єдина надія", - зазначила адвокат Кононець.

Вона також зазначила, що деякі європейські інституції вже звернули увагу на цей випадок.

За наявною інформацією, Ісаєв без документів, що підтверджують особу, потрапив в Баку (Азербайджан) з Києва на приватному літаку з аеропорту "Київ".

В слідчому ізоляторі (СІЗО) в Баку Ісаєву був наданий державний адвокат, який стверджує, що Ісаєв визнав свою провину і готовий понести покарання.

У той же час адвокат Кононець зазначає, що Ісаєв просто висловлював свою суб'єктивну думку, доносив інформацію всім громадянам Азербайждана про політичну ситуацію в країні, що не може розцінюватися як заклик до масових заворушень.

Вона також зазначила, що на 24 січня 2020 року вже призначений суд над Ісаєвим і вона сумнівається в прозорості і чесності судового процесу, так як зібрані проти Ісаєва матеріали явно сфальсифіковані.

Гасанов підкреслив, що Ісаєва в СІЗО, очевидно, б'ють, а також обмежують його права.

Гасанов зазначив, що захист Ісаєва не збирається відступати і буде продовжувати домагатися справедливості.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня 2019 року родичі викраденого блогера Ісаєва заявили про його перебування в СІЗО Баку.
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