Олена Костенко на нараді в Кабміні ознайомила представників будівельної галузі із змінами в ДАБІ

Посадовці Кабінету міністрів, Держархбудінспекції, народні депутати та представники найбільших будівельних компаній обговорили подальший розвиток будівельної галузі

В Клубі Кабінету Міністрів 17 січня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбулась нарада з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві в якій взяли участь в.о. Голови Держархбудінспекції Олена Костенко, Міністр цифрової трансформації Михайло Федорук, народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк та представники Конфедерації будівельників України.

Під час наради керівник ДАБІ Олена Костенко заявила, що вона готова брати на себе повну відповідальність за реформи та зміни в Інспекції. Серед перших кроків на посаді в цьому напрямку вона назвала створення Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дозвільних процедур та перегляд повноважень головних інспекторів.

"У нас відбувалося що? Інспектор отримує документи, самостійно їх переглядає, самостійно дає команду, коли вносити в Реєстр, який є непідконтрольний наразі, і самостійно підписує дозвіл або відмову… А я б дуже хотіла, щоб документи подавали не безпосередньо в ДАБІ, а подавалося виключно через ЦНАПи", – заявила Олена Костенко.

В той же час забудовники акцентували увагу на тому, що співпрацювати з ДАБІ у тому вигляді, в якому вона існувала до сьогодні, дуже складно. Багато скарг надійшло з приводу корумпованості структурних підрозділів відомства та унеможливлення отримати дозвільні документи та сертифікати Інспекції для здійснення будівництва.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підсумував, що Уряд в свою чергу зробить усе для стимулювання галузі, а саме: дерегуляцію, відкритість і наповненість кадастрів, державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт), доступну іпотеку 11-12%, на яку очікують вже цього року.

За словами прем’єра, сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки та білим ринком праці – абсолютно досяжна мета.