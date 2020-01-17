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  • Олена Костенко на нараді в Кабміні ознайомила представників будівельної галузі із змінами в ДАБІ
17 січня 2020, пʼятниця, 19:00 6
Політика 2020-01-17T19:30:01+02:00
Українські Новини
Олена Костенко на нараді в Кабміні ознайомила представників будівельної галузі із змінами в ДАБІ

Олена Костенко на нараді в Кабміні ознайомила представників будівельної галузі із змінами в ДАБІ

Анна Рудык

Посадовці Кабінету міністрів, Держархбудінспекції, народні депутати та представники найбільших будівельних компаній обговорили подальший розвиток будівельної галузі

В Клубі Кабінету Міністрів 17 січня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбулась нарада з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві в якій взяли участь в.о. Голови Держархбудінспекції Олена Костенко, Міністр цифрової трансформації Михайло Федорук, народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк та представники Конфедерації будівельників України.

Під час наради керівник ДАБІ Олена Костенко заявила, що вона готова брати на себе повну відповідальність за реформи та зміни в Інспекції.  Серед перших кроків на посаді в цьому напрямку вона назвала створення Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дозвільних процедур та перегляд повноважень головних інспекторів.

"У нас відбувалося що? Інспектор отримує документи, самостійно їх переглядає, самостійно дає команду, коли вносити в Реєстр, який є непідконтрольний наразі, і самостійно підписує дозвіл або відмову… А я б дуже хотіла, щоб документи подавали не безпосередньо в ДАБІ, а подавалося виключно через ЦНАПи", – заявила Олена Костенко.

В той же час забудовники акцентували увагу на тому, що співпрацювати з ДАБІ у тому вигляді, в якому вона існувала до сьогодні, дуже складно. Багато скарг надійшло з приводу корумпованості структурних підрозділів відомства та унеможливлення отримати дозвільні документи та сертифікати Інспекції для здійснення будівництва.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підсумував, що Уряд в свою чергу зробить усе для стимулювання галузі, а саме: дерегуляцію, відкритість і наповненість кадастрів, державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт), доступну іпотеку 11-12%, на яку очікують вже цього року.

За словами прем’єра, сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки та білим ринком праці – абсолютно досяжна мета.
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