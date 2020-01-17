Україна втрачає мінімум $40 млн на рік на лінійних знижках компанії "Портінвест", - ЗМІ

Стивідорна компанія "Портінвест", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, зареєструвала кілька фіктивних морських ліній, завдяки яким незаконно отримує лінійні знижки при сплаті портового збору.

Як повідомляє УНІАН в матеріалі під заголовком "Уявні лінії", щорічно "Портінвест" недоплачує державі як мінімум 40 млн доларів, а в корупційній схемі, ймовірно, задіяна верхівка Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Журналісти пояснюють, що у світовій морській практиці лінійне судноплавство має 3 основні ознаки: постійний маршрут, постійні тарифи і постійний розклад. Порти зацікавлені в тому, щоб до них частіше заходили лінійні кораблі, а тому операторам ліній надається так звана лінійна знижка – в Україні це 20% від ставки портового збору.

В "Переліку ліній закордонного плавання" на веб-сайті АМПУ є 4 лінії, для яких морським агентом є великий український стивідор ТОВ "Портінвест Лоджистік": Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line та Fayette Line Services. І лише один з них, Nova Met Line, має у графі "Обов'язкові порти суднозаходів лінії" більше одного порту. В інших випадках зазначено по одному обов'язковому порту (Маріуполь, Південний і Миколаїв) та по кілька десятків факультативних.

"Ми подивилися на локацію 3 суден з 15 заявлених у лінії Fayette Line Services 15 січня 2020 року. Сервіс Marine Traffic демонструє, що жодне з них не знаходиться ані в обов'язковому, ані у факультативному порту проходження лінії, не направляється до них і не було в недавній час", - написали автори статті.

На думку журналістів, ці та інші ознаки дозволяють зробити висновок про те, що морські лінії "Портінвесту" існують лише на папері.

"Як же "Портінвесту" вдалося зареєструвати кілька ліній з явними ознаками фіктивності? Відповідь проста: компанія практично не порушує інструкцію – але сама інструкція з великою ймовірністю писалася саме під інтереси "Портінвесту". Така "співпраця" цілком зрозуміла: журналісти неодноразово писали про зв'язок виконуючого обов'язки голови АМПУ Райвіса Вецкаганса з директором "Портінвесту" Олександром Смирновим", - зазначає УНІАН.

Як повідомлялося, профспілки портовиків Одеси та Чорноморська неодноразово проводили акції протесту з вимогою обрати нового голову АМПУ на прозорому конкурсі. А в кінці 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в київському та одеському офісах АМПУ. Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував проведення конкурсу на посаду голови АМПУ на початку 2020 року.