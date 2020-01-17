У прокуратурі Києва розповіли про розкрадання коштів на охороні об'єктів тепломереж

Прокуратура Києва підозрює посадових осіб Комунального підприємства (КП) "Київтеплоенерго" у розкраданні принаймні 1,7 млн гривень, що були виділені на охорону об'єктів київських тепломереж.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф", посилаючись на прес-службу прокуратури Києва.

У 2019 році "Київтеплоенерго" провело тендер та уклало договір з приватною охоронною фірмою "Регіональний охоронний союз". Її директор Роман Павлюк, який також є заступником генерального директора холдингу "Шериф", а ще очолює понад 30 охоронних фірм, що входять до складу холдингу. Саме співробітники компанії "Шериф" надавали послуги охорони за цим договором.

За охорону близько 50 об'єктів - котелень, насосних станцій, тепломереж - "Київтеплоенерго" заплатило 40 млн гривень з бюджету.

При цьому в штаті охоронної фірми офіційно налічувалося лише кілька осіб, які фізично не могли забезпечити цілодобову охорону такої кількості об'єктів. Крім цього, прокуратура Києва виявила, що охороняти тепломережі та котельні повинні були "особи, які не мають відповідної підготовки, та за станом здоров'я, у силу похилого віку не здатні забезпечити професійну охорону".

Київська прокуратура повідомила, що компанія не надала охоронні послуги принаймні на 1,7 млн гривень. Перевірка законності витрат 40 млн гривень триває.

Кримінальні справи проти директора охоронної фірми та посадової особи "Київтеплоенерго", ім'я якої не називається, порушена за 2 статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки). Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві регулярно відбуваються аварії на тепломережах. 13 січня через прорив труби на Либідській площі провалився асфальт, гарячою водою затопило торгівельно-розважальний центр (ТРЦ) Ocean Plaza. Опіки отримали 10 людей, 7 з яких були госпіталізовані.

14 січня прорвало труби на вулиці Сім'ї Ідзиковської та на Василя Касіяна, 15 січня - неподалік Севастопольської площі.

Раніше 2 роки поспіль проривало трубу на розі вулиць Шота Руставелі та Саксаганського.