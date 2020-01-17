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17 січня 2020, пʼятниця, 16:26 170
Судова влада 2020-01-17T18:30:03+02:00
Українські Новини
Правоохоронці попередили розкрадання коштів на будівництво метро в Києві

Правоохоронці попередили розкрадання коштів на будівництво метро в Києві

Петро Стуженко
Офіс Генпрокурора, Київметробуд, Метро
Київський метрополітен. Фото: metro.kiev.ua
Київський метрополітен. Фото: metro.kiev.ua

Офіс Генерального прокурора після скандального оприлюднення фактів нецільового використання коштів на будівництво станцій метро у напрямку Виноградаря у Києві колишнім керівництвом Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Київметробуд" в особі Василя Кобиля арештував рахунки підприємства та його підрозділів.

Про йдеться у повідомленні Офіса Генпрокурора.

Це зроблено в рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

В подальшому Офіс Генпрокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

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