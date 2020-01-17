Участь майже 200 претендентів до ВККС свідчить про довіру правників до конкурсу – члени ВРП

Члени Вищої ради правосуддя впевнені, що участь в конкурсі на посади у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України 189 осіб свідчить про довіру юристів до конкурсу.

Про це під час брифінгу повідомили голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко та члени ВРП Олексій Маловацький і Світлана Шелест, передають Українські Новини.

Як відомо, з 7 листопада 2019 року на підставі змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» має бути сформовано новий склад ВККС. За законом, конкурс проводить Вища рада правосуддя. 10 грудня 2019 року ВРП затвердила Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У ході його розробки проведено консультації з Радою суддів України, Національною школою суддів України та Програмою реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка надає підтримку в реформуванні системи правосуддя в Україні.

12 грудня 2019 року ВРП публічно оголосила, що конкурс до ВККС розпочнеться 26 грудня 2019 року. Наразі до складу ВККСУ претендує 189 осіб. Допоміжним органом для проведення конкурсу є комісія з 6 осіб: 3 представники Ради суддів України і 3 представники мають бути подані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює в сфері протидії корупції. Проте, поки складу конкурсної комісії не надано пропозиції від міжнародних партнерів. Вони можуть подати такі пропозиції до 5 лютого.

За словами Голови ВРП Андрія Овсієнка, така кількість поданих кандидатур свідчить про довіру до конкурсу та Вищої ради правосуддя.

«ВРП не зацікавлена і не намагається створити ВККС за власними правилами і процедурами. Є розуміння того, що кінцевою метою створення ВККС буде ефективна подальша робота, тому питання легітимності створеного органу є дуже важливим, і не повинно в подальшому підривати довіри до цього органу і його рішень», - сказав Андрій Овсієнко.

Член ВРП Олексій Маловацький наголосив, що Вища рада правосуддя діє виключно в рамках своїх конституційних повноважень, тому будь-які закиди про те, що ВРП затягує чи блокує процес відбору кандидатів до конкурсної комісії є необґрунтованими.

«Я можу запевнити, що ВРП робить практично неможливе, аби виконати новий закон і запустити конкурсний процес якомога швидше. Думаю, буде прийнято рішення про продовження строку подання кандидатів від міжнародних організацій, і коли ми побачимо, що у нас будуть подання, ми негайно відберемо їх. Вища рада правосуддя робить усе, передбачене законом, щоб конкурс відбувся і кандидатури були номіновані до складу. Ми діємо лише у спосіб передбачений законом», - сказав Олексій Маловацький.

Те, що до складу конкурсної комісії ще не надано пропозиції від міжнародних організацій, які номінували кандидатів до Громадської ради міжнародних експертів при формуванні Вищого антикорупційного суду, відображає їхню позицію під час розробки змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» (законопроект №1008).

«Однозначно, не номінування викликане не недовірою, а саме тим, що європейські організації в світлі висновку Венеціанської комісії критично ставилися до багатьох положень цього закону. Уже в заявах щодо законопроекту ставилася під сумнів можливість номінувати кандидатів, якщо законопроект не враховувати рекомендації міжнародних партнерів», - пояснила Світлана Шелест.

Голова ВРП Андрій Овсієнко наголосив, що Вища рада правосуддя націлена на діалог з міжнародними партнерами щодо проведення конкурсу до ВККС.

«При ВРП створено Міжнародну консультативну раду з представництвом донорських організацій, ми спільно реалізовуємо міжнародні проекти і будемо шукати широкий діалог щодо подальшого проведення конкурсу», - сказав Андрій Овсієнко.

Нагадаємо, 14 січня секретаріат Вищої ради правосуддя оприлюднив перелік кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із 189 осіб. Конкурс розпочався з 26 грудня 2019 року. До складу ВККС входить 12 осіб. Повноваження членів ВККС було припинено з моменту набуття чинності закону № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».