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  • "Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!" Біля будівлі НАБУ пройшла акція протесту
17 січня 2020, пʼятниця, 16:12 178
Події 2020-01-17T18:30:03+02:00
Українські Новини
"Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!" Біля будівлі НАБУ пройшла акція протесту

"Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!" Біля будівлі НАБУ пройшла акція протесту

Петро Стуженко
Артем Ситник, НАБУ, Відставка, Акція протесту
Акція протесту біля будівлі Офісу Президента. Фото: facebook.com
Акція протесту біля будівлі Офісу Президента. Фото: facebook.com

Сьогодні, 17 січня, в Києві в ході акції протесту біля будівлі Офісу Президента України громадські активісти вимагали відставки викритого в корупції директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Зазначимо, раніше Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у корупційному правопорушенні. Причиною став дорогий відпочинок директора НАБУ в мисливському господарстві "Поліське-Сарни", який оплатила інша людина, що фактично є хабарем. В результаті Ситник був внесений до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Активісти вийшли до будівлі Офісу Президента з плакатами "Артем Ситник - ганьба і звільнення!", "Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!", "Артем Ситник - корупціонер! Геть з НАБУ!" та іншими.

Мітингувальники висловили обурення тим, що антикорупційне відомство очолює людина, яку суд визнав корупціонером. Активісти наполягали на тому, що Ситник повинен бути звільнений з посади директора НАБУ, так як його керівництво органом дискредитує саму ідею боротьби з корупцією в Україні та кидає тінь на всю українську владу.

Нагадаємо, підозра в корупційному злочині була висунута Артему Ситнику ще за минулої влади. Однак тоді він так й не був відправлений у відставку. Активісти, які вийшли на акцію протесту, сподіваються, що нова влада виявиться більш принциповою у питанні боротьби з корупцією.

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