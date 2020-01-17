"Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!" Біля будівлі НАБУ пройшла акція протесту

Сьогодні, 17 січня, в Києві в ході акції протесту біля будівлі Офісу Президента України громадські активісти вимагали відставки викритого в корупції директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Зазначимо, раніше Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у корупційному правопорушенні. Причиною став дорогий відпочинок директора НАБУ в мисливському господарстві "Поліське-Сарни", який оплатила інша людина, що фактично є хабарем. В результаті Ситник був внесений до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Активісти вийшли до будівлі Офісу Президента з плакатами "Артем Ситник - ганьба і звільнення!", "Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!", "Артем Ситник - корупціонер! Геть з НАБУ!" та іншими.

Мітингувальники висловили обурення тим, що антикорупційне відомство очолює людина, яку суд визнав корупціонером. Активісти наполягали на тому, що Ситник повинен бути звільнений з посади директора НАБУ, так як його керівництво органом дискредитує саму ідею боротьби з корупцією в Україні та кидає тінь на всю українську владу.

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Нагадаємо, підозра в корупційному злочині була висунута Артему Ситнику ще за минулої влади. Однак тоді він так й не був відправлений у відставку. Активісти, які вийшли на акцію протесту, сподіваються, що нова влада виявиться більш принциповою у питанні боротьби з корупцією.