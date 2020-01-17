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Політика 2020-01-17T15:20:47+02:00
Українські Новини
Сьогодні весь світ відзначає День дітей-винахідників

Сьогодні весь світ відзначає День дітей-винахідників

Ольга Фандорина
Київська МАН

Щорічно 17 січня світова спільнота відзначає Міжнародний День дітей-винахідників (Kid Inventors 'Day). Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

Датою цього календарного події була обрана дата народження Бенджаміна Франкліна, який був не тільки одним із засновників незалежності США, але і з 12-ти років цікавився винахідництвом.

Київська МАН, яка займається обдарованими дітьми та створює умови для розвитку їх талантів, вибрала саме цей день для презентації нового проекту - серії інтерв'ю-реплік з юними зірками української науки. Переможці найпрестижніших світових і вітчизняних конкурсів, олімпіад та фестивалів діляться думками про своїх дослідницьких роботах.

Цим проектом починається серія заходів і проектів, присвячених 10-річчю створення Київської МАН. За ці роки сотні її вихованців отримали визнання і нагороди на міжнародних конкурсах. І кожен з них - це окрема історія успіху, яка повинна надихати сьогоднішніх школярів на пошук свого місця в історії. Київська МАН зазначає, що популяризація науки серед учнівської молоді, залучення їх до пошуково-дослідницьким проектам, реалізації соціально знакових проектів, виховання духу здорової конкуренції та командної співпраці - це ключові аспекти її діяльності.

Як повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. за ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки р. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

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