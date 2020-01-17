Уряд має піти у відставку, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заявив, що уряд веде країну до економічної прірви, тому він має бути відправлений у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У країні затримки з виплатами заробітних плат, з виділенням коштів на інфраструктурні проекти, повний провал бюджету, що, власне, визнав уряд. А найголовніше – вони не знають, як діяти далі. Все це призвело до того, що країна опинилася у надзвичайно складній ситуації", – сказав Бойко.

Він зазначив, що Верховна Рада має прийняти своє відповідальне рішення і відправити уряд у відставку.

"Ті гасла, які звучали перед призначенням уряду, не можна назвати економічною програмою. Сьогодні замість того, щоб створювати робочі місця, їх знищують, рівень життя падає, ціни і тарифи ростуть, люди тікають з країни. "Слуги народу" ж не самогубці. Вони розуміють, наскільки далеко зайшла економічна криза. Тобто все це повністю суперечить обіцянкам і деклараціям "слуг народу". Час робити висновки. І перший висновок – уряд має піти у відставку", – наголосив опозиційний політик.

Парламентарій підкреслив, що сьогодні реальним сектором економіки ніхто не займається. "Кожен день перебування цього уряду при владі – це шлях до економічної прірви. Якщо буде призначений Кабмін, який розумітиме, як займатись економікою, підтримувати вітчизняного виробника, лобіювати українські товари, тільки тоді можливе поліпшення ситуації в країні", – зазначив Юрій Бойко.

Що стосується роботи Верховної Ради, то, за його словами, монобільшість не далеко пішла від Кабміну.

"Парламент у цю сесію працював просто жахливо. У турборежимі протягували лобістські закони. Аналізуючи цю сесію, можна сказати, що це сесія надій, які не справдилися. Люди сподівалися на поліпшення життя, а в результаті отримали провал в економіці", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.