Харківський аеропорт Ярославського пропонує польоти в Будапешт за €16,99

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить відомому бізнесмену Олександру Ярославському, спільно з найбільшою лоукост-авіакомпанією Ryanair продовжує розширення географії прямого сполучення першої столиці України з ключовими містами і столицями Європи.

Сьогодні вночі з міжнародного аеропорту "Харків" вилетів 1-й прямий рейс в Будапешт, повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського.

"Одним з пріоритетів харківського аеропорту є відкриття нових рейсів в столиці та великі міста Європи. І ми раді, що один з наших основних партнерів, Ryanair, з'єднав прямим сполученням східну Україну зі столицею ще однієї країни - Угорщини. Тепер харків'яни та гості міста зможуть подорожувати в Будапешт за доступними цінами", - зазначив Владислав Ільїн, комерційний директор з авіаційної діяльності міжнародного аеропорту" Харків ".

Ryanair - найбільша лоукост-авіакомпанія Європи, географія польотів якої охоплює понад 2 тис. напрямків між 239 аеропортами 40 країн. Співпраця харківського аеропорту Ярославського з цим авіаперевізником почалося влітку 2019 року. У червні було відкрито повідомлення "Харків - Краків", в жовтні - перельоти до Вільнюса та Познані. 29 березня 2020 року компанія-адміністратор харківського аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського, відкриє спільно з Ryanair напрямок "Харків - Варшава" (аеропорт Модлін в 49 км від Варшави). Рейси до Варшави / Модлін будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах та неділях.

"Компанія Ryanair рада запустити рейси з Харкова в Будапешт, яких раніше ніколи не було, - прокоментувала відкриття нового маршруту Ольга Павлонка, PR-менеджер Ryanair в Центральній і Східній Європі та на Балканах. - Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень протягом зимового і літнього сезонів 2020 року. Щоб відсвяткувати подія, ми випустили квитки з Харкова всього лише за 16,99 євро на подорожі до кінця квітня. Їх можна придбати до півночі 18 січня на сайті Ryanair".

Авіалайнери Ryanair будуть здійснювати перельоти з харківського аеропорту Ярославського в Будапешт по четвергах і неділях. А з 1 червня прямі рейси двічі на тиждень з Харкова до Будапешту запустить також авіаперевізник Wizz Air, і з цього часу харків'янам стануть доступні перельоти в угорську столицю чотири рази на тиждень.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України та харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних рейсах. У 3-му кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов до ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 млн пасажирів на рік.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.