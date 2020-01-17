17.01.20 16:00 Прес-конференція: "Надзвичайні новини щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"

17 січня 2020 року, о 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Надзвичані новини щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні". Спікери: Гасанов Мірджаліл Міраскер огли Кононець Олена Миколаївна Нурієв Ельхан Пірі огли Понамарчук Дмитро Митрофанович Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх