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Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

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  • 17.01.20 16:00 Прес-конференція: "Надзвичайні новини щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"
17 січня 2020, пʼятниця, 14:08 12
Прес-центр 2020-01-17T14:32:01+02:00
Українські Новини
17.01.20 16:00 Прес-конференція: "Надзвичайні новини щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"

17.01.20 16:00 Прес-конференція: "Надзвичайні новини щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні"

Алина Заика

17 січня 2020 року, о 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Надзвичані новини щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні".

Спікери:

  • Гасанов Мірджаліл Міраскер огли
  • Кононець Олена Миколаївна
  • Нурієв Ельхан Пірі огли
  • Понамарчук Дмитро Митрофанович

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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