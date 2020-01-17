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Верховна Рада і партії 2020-01-17T15:15:02+02:00
Українські Новини
Народний депутат від "Слуги Народу" Грищенко виступила за виборність губернаторів прямим голосуванням, - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги Народу" Грищенко виступила за виборність губернаторів прямим голосуванням, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Тетяна Грищенко, Губернатор, Партія
Тетяна Грищенко
Тетяна Грищенко

Необхідно завершити процес децентралізації в Україні, а виборність губернаторів повинна стати основою політичного устрою країни з широкими повноваженнями місцевого самоврядування.

Як пише КП в Україні з посиланням на Відомості, для цього потрібно внести відповідні зміни в конституцію України. Народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга Народу" Тетяна Грищенко заявила:

"Губернатора, звичайно, потрібно вибирати тільки прямим голосуванням. Тому що людина має вирішувати деякі питання, а не думати що сьогодні він на роботі, а завтра його знімуть, тому що змінилася влада, щоб у нього була виборна посада. Він повинен знати, що його обрали люди, які йому довіряють і він йде робити для людей. В результаті буде більше шансів мати якийсь діалог між посадовими особами та простими громадянами. Найголовніше, що це буде незалежна посада, він буде керувати відповідно до того, як йому люди дадуть цей шанс".

Першочерговим завданням сьогодні є формування дієвого місцевого самоврядування, в якому розширені повноваження отримають територіальні громади, а не призначені зверху голови обласних і районних адміністрацій. Саме виборні посади дадуть можливість громадянам контролювати чиновників, для цього необхідно внести зміни в Конституцію України. Використовуючи механізми самостійного формування бюджету області зможуть самі вирішувати, на що витрачати ресурси.

"Бюджетна децентралізація - це коли бюджет повинен формуватися саме в регіоні, тому що люди знають, де їм краще використовувати гроші, за що вони платять податки, що їм потрібно. Не люди, які сидять зверху, повинні керувати тим, про що вони не знають, як живеться зараз середнього бізнесу, саме людям, які живуть на місцях, де вони працюють. Тому я вважаю, що бюджет повинен формуватися децентралізовано, знизу вгору, а не зверху вниз. Спочатку бюджет повинен формуватися в регіонах, а потім передаватися на затвердження в Кабмін і ВР", - зазначила Грищенко.

Комплексні дії дозволять завершити децентралізацію і реформують місцеве самоврядування України до європейських стандартів.

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