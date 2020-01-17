Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов

Усі нещодавні провальні атаки на Гончарука та його уряд робилися олігархами з ціллю розставити побільше "своїх людей" по посадах. Таку думку висловив блогер Олександр Лємєнов на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Читаю як змінюється "воінствєнная" риторика ручних депутатів Коломойського, юриста Януковича, інших мутних персонажів. Загалом, цей провал з намаганням знести уряд Гончарука є найбільш епічним провалом цієї тусовочки. Просто грандіозно дали в штангу. І чим більше вони робитимуть марних спроб підлаштувати систему органів публічної влади під себе, тим швидше втрачатимуть вплив на обмежене коло свого електорату", - констатує Олександр Лємєнов.

Саме вони, на думку блогера, розганяли "різного роду зраду, починаючи від байок про "соросят". Також він критично висловився на адресу деяких дописувачів, що підхоплюють не думаючи скандальні вислови.

"Безумовно, частина політикуму хоче змінити поточний стан справ, розставити побільше "своїх людей" по посадах. І частина Фейсбук-спільноти, не бачачи за деревами ліс, підливає масла у вогонь. Очікуємо нового повороту в суспільних потрясіннях. Тільки не забуваємо, що ми всі пливемо в одному човні. Керівників багато, гребти тільки нікому", - підсумовує Лємєнов.