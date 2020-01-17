21.01.20 11:00 Круглий стіл: "Що буде з депозитами у 2020 році?"

21 січня 2020 року, об 11:00 в пресс-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Що буде з депозитами у 2020 році?" Організатор: "Фінансовий клуб". На круглому столі обговоримо наступні питання: Депозит святковий: огляд ринку депозитів для населення на початку 2020 року. Чому банки відмовилися від традиційних новорічних акцій? Як вплине на дохідність вкладів зниження облікової ставки НБУ наприкінці 2019 року та очікуване подальше зниження у 2020-му? Чи варто українцям поспішати з розміщенням депозитів? Які депозити принесуть найбільшу дохідність? Чи є межа зниженню ставок по депозитах? Чи може від'ємна дохідність стати українською реальністю? Як вплинув на ринок депозитів запуск норматива LCR для банків та які зміни відбудуться після введення нормативу NSFR? Яке майбутнє валютних вкладів? Депозитні тенденції 2020: чого очікувати вкладникам? У дискусії візьмуть участь: Михайло Довбенко, перший заступник голови правління Індустріалбанку; Андрій Прусов, заступник голови правління Банку Форвард; Олег Кляпко, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку; Дмитро Замотаєв, начальник департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку; Олена Подгаєцька, начальник центру обслуговування фізичних осіб Альтбанку; інші представники банків. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх