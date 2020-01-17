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17 січня 2020, пʼятниця, 13:52 14
Прес-центр 2020-01-17T14:48:22+02:00
Українські Новини
21.01.20 11:00 Круглий стіл: "Що буде з депозитами у 2020 році?"

21.01.20 11:00 Круглий стіл: "Що буде з депозитами у 2020 році?"

Алина Заика

21 січня 2020 року, об 11:00 в пресс-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Що буде з депозитами у 2020 році?"

Організатор: "Фінансовий клуб".

На круглому столі обговоримо наступні питання:

  • Депозит святковий: огляд ринку депозитів для населення на початку 2020 року. Чому банки відмовилися від традиційних новорічних акцій?
  • Як вплине на дохідність вкладів зниження облікової ставки НБУ наприкінці 2019 року та очікуване подальше зниження у 2020-му?
  • Чи варто українцям поспішати з розміщенням депозитів? Які депозити принесуть найбільшу дохідність?
  • Чи є межа зниженню ставок по депозитах? Чи може від'ємна дохідність стати українською реальністю?
  • Як вплинув на ринок депозитів запуск норматива LCR для банків та які зміни відбудуться після введення нормативу NSFR?
  • Яке майбутнє валютних вкладів?
  • Депозитні тенденції 2020: чого очікувати вкладникам?

У дискусії візьмуть участь:

  • Михайло Довбенко, перший заступник голови правління Індустріалбанку;
  • Андрій Прусов, заступник голови правління Банку Форвард;
  • Олег Кляпко, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку;
  • Дмитро Замотаєв, начальник департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку;
  • Олена Подгаєцька, начальник центру обслуговування фізичних осіб Альтбанку;
  • інші представники банків.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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